Serie D. Cairese – Chieri LIVE: tutta la partita raccontata in diretta

CAIRESE – CHIERI (0-0)

Rientro in campo alle 15:33

Ore 15:18 termina il primo tempo con il risultato di 0 a 0

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero

38′ Edera calcia dal limite dell’area, ma la palla impatta l’incrocio dei pali

31′ Ammonizione per Benucci che blocca la ripartenza di Ngamba

28′ Conclusione dalla distanza di Oubakent che non centra lo specchio della porta

25′ Primo calcio d’angolo per il Chieri battuto da Petracca ma la palla finisce tra le mani di Cangane

20′ La Cairese ha iniziato a rendersi pericolosa e mettere pressione agli avversari

16′ Ammonizione per Sokhna dopo un brutto intervento su Becchi

11′ Punizione battuta da Oubakent che aggira la barriera e colpisce il palo

9′ Sokhna si invola sulla fascia riuscendo a servire Oubakent che calcia e colpisce la traversa, prima vera occasione pericolosa per i padroni di casa

8′ Il Chieri è entrato in campo aggressivo, creando già alcune occasioni

6′ Avvio di partita complicato per i giocatori dovuto al manto scivoloso e bagnato, questo comporta interventi rischiosi

Calcio d’inizio alle ore 14:33

In questa domenica piovosa, 9 marzo, presso il campo Cesare Brin, la Cairese ospiterà il Chieri. Attualmente la squadra di casa si trova in 14esima posizione, a un punto dalla zona playout. In seguito al pareggio contro il Chisola Calcio la squadra ha subito, nuovamente, due sconfitte. I gialloblù stanno vivendo un periodo di difficoltà e faticano a conquistare punti; la società ha, di conseguenza, deciso di esonerare mister Nappi e affidarsi a Matteo Solari per tentare di interrompere questo trend negativo. Quest’ultimo torna a prendere il comando della squadra dopo 6 anni. Il Chieri, invece, occupa la 18esima posizione ed è reduce da un pareggio, nell’ultimo match disputato contro il Bra, per 1 a 1. Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30, a dirigere la partita sarà il signor Scalvi Davide (LO) con l’aiuto dei signori Adragna Andrea Giulio (MI) e Filipponi Marcello (MO).

FORMAZIONI

Cairese: Cangane, Boveri(C), Anselmo, Sokhna, Biancheri, Oubakent, Gargiulo, Castiglia, Ngamba, Vignaroli, Federico. A disposizione: Zanon, Lartey, Carnesecchi, Turone, Garcia, Lazzaretti, Garbarino, Chiarlone, Fernandez. Allenatore: Matteo Solari

Chieri: Faccioli(C), Nesci, Dumani, Benucci, Becchi, Ozara, Edera, Silano, Henry, Guida, Petracca. A disposizione: Frattin, Silvestri, Borgna, Sacco, Marino, Ribaudo, Alhijjawi, Ferrara, Iacovoni. Allenatore: Marco Molluso