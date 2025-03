Serie B2 femminile: colpaccio dell’Albisola, superata 3 a 0 la capolista Scandicci

Che domenica per la formazione di Serie B2 dell’Albisola Pallavolo. Sembrava un risultato scritto, una sconfitta da abbinare a una bella prestazione perlomeno. E invece no. Le ragazze di coach Francesco Valle hanno compiuto un vero e proprio capolavoro battendo 3 a 1 la capolista Scandicci al termine di un terzo set che ha prima fatto tenere il fiato sospeso al palazzetto gremito e poi fatto esplodere di gioia i tanti tifosi presenti. Un parziale conclusosi 28 a 26. In precedenze, le albisolese si erano imposte 25-17 e 25-23 nei primi due parziali lasciando alla formazione toscana il terzo set, conclusosi 18-25.

Tre punti pesantissimi per la classifica: la squadra sale a quota 26 staccando di 9 punti la zona retrocessione a nove giornate al termine. Nel postpartita, parola a due protagoniste tornate sul parquet dopo periodo di lontananza dovuti a studio e infortunio. Qui la classifica.

Così il libero Elisa Mukaj: “Un risultato inaspettato, tre punti importanti per classifica ma soprattutto per il morale. Siamo state molto brave perché siamo entrate fin da subito concentrate”. Pallavolo ma anche studio: “Sono tornata dall’Erasmus e ho trovato una squadra unita al 100%. Ci alleniamo sempre al massimo e questo mi ha motivato nel rientrare velocemente. Dopo stasera, non possiamo che provare a puntare più in alto possibile”. Martina Santamaria in campo dopo l’infortunio: “Ho provato un’emozione molto forte dopo essere stata ferma per un po’. Sono felice di essere tornata e di aver dato il massimo”.