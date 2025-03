Seconda Categoria, Sassello corsaro a Plodio. Musso: “Bravi a concretizzare, Calcagno fa la differenza ma la squadra lo supporta al meglio”

Sassello. Una domenica ricca di sfide appassionanti. Tra le partite del girone “B” del campionato di Seconda Categoria, oltre al big match tra Nolese e Veloce, a ritagliarsi un buon grado di notorietà è stato l’incontro tra Plodio e Sassello, due formazioni che hanno dato vita ad una gara senza esclusione di colpi terminata 2 a 4 in favore della compagine ospite.

A margine della sfida ad intervenire è stato Fabio Musso, allenatore del Sassello il quale ha esordito dichiarando: “La partita è stata segnata da un’espulsione (la doppia ammonizione rimediata da Poggi ha costretto il Plodio ad affrontare il secondo tempo in inferiorità numerica, ndr), ma ha visto due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Per fortuna il campo ha permesso di giocare a pallone, noi siamo stati più bravi del Plodio a concretizzare”.

All’interrogativo relativo al giudizio sulla stagione disputata finora dal Sassello, l’intervistato ha commentato: “Sono molto soddisfatto per le prestazioni, i risultati sono una conseguenza. Il nostro è un percorso che è iniziato quest’anno e che speriamo di portare avanti nei prossimi anni impiegando molti giovani. Abbiamo un giocatore davanti che è Calcagno il quale ci permette di fare la differenza, ma ha tutta una squadra a sua disposizione che lo supporta al meglio”.

“Quello di quest’anno è un campionato giocato – ha proseguito mister Musso -, ci sono tante squadre che provano a giocare a pallone e questa è la cosa positiva perché non vedo delle partite solo con dei lanci lunghi per cercare il gol ma mi sto accorgendo che tante squadre provano attraverso il gioco ad offendere e andare a segnare. Questo è un bene per tutti, soprattutto per favorire la crescita dei ragazzi più giovani”.

Infine il tecnico del Sassello ha rivolto lo sguardo verso il prossimo impegno che attende la sua squadra, ovvero la sfida dal coefficiente di difficoltà estremamente elevato con la Nolese: “Mi aspetto una prestazione. Noi cercheremo di fare del nostro meglio. La Nolese è una squadra attrezzata, sarà una bella partita anche per capire a che punto del percorso siamo”.