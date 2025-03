Seconda Categoria, tre volte Calcagno e il Sassello va: Plodio superato 2-4

PLODIO – SASSELLO 2-4 (39′ Frumento S., 60′ Jabbi; 11′, 53′, 84′ Calcagno, 75′ Ferrando)

Ore 16:50 il direttore fischia la fine dell’incontro. Match iniziato senza particolari emozioni, ma da subito entrambe le formazioni hanno cercato di portarsi in vantaggio. A sbloccare la partita e trovare il primo goal è stato Calcagno dopo un calcio d’angolo. Il primo tempo è terminato, poi, in pareggio grazie al goal di Frumento che ha riequilibrato la situazione. La squadra di casa, però, nel secondo tempo ha faticato, anche a causa dell’espulsione del proprio difensore Poggi al 41′ minuto. Nel secondo tempo, quindi, non sono riusciti a contrastare al meglio il Sassello che ha ottenuto la vittoria grazie alla tripletta di Calcagno e alla rete di Ferrando.

90′ l’arbitro fissa 8 minuti di recupero

88′ Subentra Zunino al posto di Ferrando

86′ Esce Galatini ed entra Ramognini per gli ospiti

84′ GOOOL!! Poker del Sassello e tripletta siglata Calcagno che con un colpo di testa dopo la punizione battuta da Gilardo mette la partita in cassaforte

80′ Esce Najarro e subentra Bruzzone

75′ GOOOL!! Terza rete per il Sassello dopo una punizione che viene finalizzata da Ferrando

73′ Esce Frumento S. ed entra Schettini

71′ Primo cambio anche per il Sassello con l’entrata di Vanoli al posto di Vacca

70′ Sostituzione per il Plodio: entra Di Donato ed esce Ntensibe

65′ Punizione dal limite per il Plodio battuta da Ntensibe, la conclusione finisce poco sopra la traversa

60′ GOOOL!! Nuovamente in equilibrio la partita grazie al goal di Jabbi dopo un corner battuto da Rami

58′ Altra occasione per gli ospiti con Calcagno che prova la conclusione, ma la palla finisce a lato del palo sinistro

53′ GOOOL!! Torna in vantaggio il Sassello dopo uno schema su una punizione dal limite, capitan Calcagno segna la doppietta con un tiro da posizione laterale

50′ Occasione per i padroni di casa con un colpo di testa di Ntensibe dopo un calcio d’angolo, la palla termina sopra la traversa

Rientro in campo alle 15:57. Subito un cambio per il Plodio con l’entrata di Tourai dal posto di Damahoui

Ore 15:45 termina la prima frazione di gioco

47′ Ammonito l’allenatore del Sassello a causa di alcune proteste rivolte al direttore di gara

45′ Il direttore assegna 5 minuti di recupero

41′ Espulsione per Poggi a seguito di una doppia ammonizione, il Plodio dovrà continuare la partita in 10

39′ GOOOL!! Pareggia il Plodio grazie al goal del numero 11 Frumento S. che da posizione defilata incrocia sul palo opposto, ora la partita torna in equilibrio

33′ Ammonizione per Firincelli a seguito di un contrasto nella tre quarti avversaria

28′ Ammonizione per Poggi dopo alcune proteste

26′ La squadra di casa continua a mettere pressione agli avversari, ma non riesce a trovare il goal del pareggio

21′ Ammonizione per Tallarico dopo alcune proteste

19′ Il Plodio, dopo il goal subito, tenta di reagire ma ancora nulla di concreto

11′ GOOOL!! Passa in vantaggio il Sassello a seguito di un calcio d’angolo battuto da Gilardo, la palla viene impattata dalla testa di Calcagno che centra la porta e apre la partita

7′ Calcio di punizione dal limite dell’area, battuto da Calcagno, ma viene respinto dalla barriera

5′ Inizio di partita con entrambe le squadre che cercano, subito, di rendersi pericolose in fase offensiva

Ore 14:57 inizia il match

Questa domenica, 16 marzo, presso il campo Beppe Viglino di Millesimo, si disputerà il match tra Plodio e Sassello. I primi si trovano, attualmente, in nona posizione con 15 punti. I ragazzi guidati da mister Testa sono reduci da una sconfitta contro il Pallare Calcio; match terminato 2 a 0. Gli ospiti, invece si trovano in sesta posizione a soli due punti dalla zona playoff. Nell’ultima giornata hanno conquistato una vittoria contro il Murialdo per 5 a 3. Tenteranno, quindi, a confermarsi per entrare a far parte degli spareggi per il passaggio di categoria. Il match sarà diretto dal signor. Oulhyan Samir Ait (SV) e il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00.

FORMAZIONI

Plodio: Avoglio, Damahoui, Diamanti (C), Graffa, Djomi, Poggi, Rami, Firincelli, Jabbi, Ntensibe, Frumento s. A disposizione: Tourai, Lupino, Di Donato, Armellino, Frumento T., Luongo, Schettini. Allenatore: Testa Simone

Sassello: Tallarico, Gilardo, Garbarino, Ferrando, Scioletti, Gustavino, Najarro, Porro, Calcagno S., Galatini, Vacca. A disposizione: Paonessa, Zunino, Ottonello, Bolla, Bruzzone, Deidda, Pesce, Vanoli, Ramognini. Allenatore: Musso Fabio