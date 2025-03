Seconda Categoria, il Sassello vuole guardare ai playoff nel segno di Calcagno: “Ottime sensazioni, il gruppo c’è e la società non ci fa mancare nulla”

Sassello. Domenica pomeriggio Plodio e Sassello si sono sfidate in occasione della sedicesima giornata del campionato di Seconda Categoria (girone “B”). Il match è terminato 2 a 4 in favore della compagine ospite, questo per una gara indirizzata prima dall’espulsione rimediata da Poggi (giocatore in forza al sodalizio locale, ndr) in chiusura di primo tempo e poi soprattutto dalla tripletta messa a segno da Stefano Calcagno.

Ex Albissole e Savona, l’attaccante classe 1995 sta dominando la classifica marcatori del girone “B” della Seconda Categoria e, oltre a essere il riferimento offensivo principale della sua squadra, Calcagno risulta essere anche il giocatore più prolifico del campionato grazie a 17 reti reti siglate in sole sedici giornate (inseguono Amato della Priamar a quota 16 e Kadrija del Murialdo a quota 14).

“Le sensazioni a caldo sono buone – ha commentato il bomber del Sassello al termine del match vinto contro il Plodio -, il gruppo c’è. Oltre alla mia tripletta è arrivata un’ottima prestazione di squadra, questa è la nostra seconda vittoria di fila. Adesso proveremo sicuramente a puntare ai playoff”.

“Sono soddisfatto – ha continuato l’intervistato -, la squadra c’è e siamo vivi. La società ci sta sempre vicino e non ci fa mancare niente. Oggi era una partita difficile e, a mio parere, all’inizio non è stata comminata un’espulsione nei confronti del portiere dei nostri avversari. Poi siamo stati bravi a sbloccare la gara da calcio d’angolo ed è andata bene”.

Infine Calcagno ha concluso guardando al match che domenica vedrà lui e compagni impegnati contro la Nolese: “Sarà una partita difficile contro una delle prime due forze del campionato. Noi però sappiamo che in casa nostra è difficile per tutti”.