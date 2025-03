Seconda Categoria, girone “B” infuocato: una poltrona per quattro, la Veloce tenta la fuga ma la Virtus Don Bosco sogna il colpaccio

Varazze/Savona/Noli. È un intrigo per cuori forti esclusivamente a carattere rivierasco quello che, giornata dopo giornata, sta appassionando i tifosi delle squadre impegnate nel girone “B” del campionato di Seconda Categoria e più in generale gli amanti del calcio dilettantistico locale.

A sole cinque giornate dal termine della regular season, sono addirittura quattro le compagini che si stanno contendendo punto a punto la promozione diretta: in testa si trova la Veloce (38 punti) seguita a ruota dalla Virtus Don Bosco (35 lunghezze), ma Nolese e Priamar (ambedue appaiate a 32 punti) non sembrano avere alcuna intenzione di mollare.

Se budget e nomi di spicco presenti in rosa sembrerebbero far propendere la bilancia in favore della formazione attualmente capolista guidata da Massimiliano Ghione, i varazzini di Claudio Ponte vogliono continuare ad alimentare il proprio sogno: i due minuti che hanno permesso ai gialloblù di superare nello scontro diretto i rivali della Priamar grazie alle reti siglate da Valle e Dondo sono già storia e, considerando lo scontro diretto con la Veloce previsto alla penultima giornata (il match verrà disputato al “Levratto” di Zinola, ndr), nessun tipo di epilogo può essere dato per scontato.

C’è chi sale e c’è chi scende: dopo cinque risultati utili consecutivi (tra cui quattro vittorie) si ferma infatti il cammino di Rebottaro e compagni, comunque determinati a crederci fino all’ultimo. Il calendario da qui alla fine sarà da brividi per la squadra allenata da mister Mario Cella (Quiliano&Valleggia “B”, Sassello e derby con la Veloce all’ultima giornata in casa le prossime gare dei rossoblù intramezzate dalle trasferte contro Bardineto e Nolese), ma il sodalizio del presidente Grasso ha ancora il dovere morale (e aritmetico) di crederci.

Sulla carta il cammino più agevole dovrebbe averlo la Nolese, formazione che tuttavia è uscita profondamente ridimensionata dalla sconfitta rimediata ormai due weekend fa per mano della Veloce. Domenica a Sassello i biancorossi sono incappati in un altro passo falso, il secondo consecutivo: l’impressione è che la compagine di mister Cavaliere dovrà essere praticamente perfetta per poter concludere l’annata senza rimpianti.

Infine, se è vero che tra i due litiganti il terzo gode, in questo caso è possibile ampliare il discorso in senso figurativo menzionando anche Sassello e Quiliano&Valleggia “B”. Entrambi i sodalizi sono appaiati ai piedi della zona playoff con 27 punti e, soprattutto in occasione delle ultime giornate, hanno saputo mietere delle vittime prestigiose iscrivendosi nell’elenco delle “mine vaganti” del proprio raggruppamento. Pensare alla promozione diretta risulta essere un’utopia, ma chissà che gli ipotetici spareggi playoff non possano apporre un ulteriore punto esclamativo sulla stagione di questi due sodalizi.

Insomma, solo il tempo potrà fare luce sul destino delle squadre citate, ma una cosa è certa: dalle prime posizioni ai bassifondi della classifica, era da anni che non si assisteva ad un girone così equilibrato e, di conseguenza, dall’esito completamente incerto.