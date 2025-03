Seconda “B”, la Veloce allo scadere strappa il primo posto in solitaria: il rigore di Bruzzone stende la Nolese

NOLESE vs VELOCE 0-1 (90′ rig Bruzzone)

Voze. Non è stata certamente una gara piacevole sotto il punto di vista del gioco quella tra Nolese e Veloce. Se nel primo tempo le manovre scorrevano più fluide, con trame molto verticali e il rigore parato da Barelli ad eccellere, i secondi quarantacinque minuti sono stati fondamentalmente un continuo di interruzioni del gioco per falli, ammonizioni e alta tensione. Nella frazione di gioco in cui si è decisa la partita spiccano quattro occasioni: la prima al cinquantunesimo con il gol sfiorato da Basso, la seconda al settantesimo in cui Pastorino ha salvato provvidenzialmente spazzando via la sfera sulla linea, la terza il rigore decisivo al novantesimo trasformato da Bruzzone (molto contestato dai locali, che sostengono come non ci sia stato alcun contatto) e Marengo che a tre minuti dal termine non riesce a sfruttare una delle ultime occasioni avute in area di rigore. Si segnala inoltre una situazione di grande bagarre dopo la rete dell’attaccante granata per qualche parola di troppo tra spalti e campo. Addirittura un oggetto (identificato successivamente come una bottiglia) ha colpito mister Ghione, come confermato nel post partita. Dei brutti episodi che vanno a rovinare la bellezza delle domeniche sportive. Tornando al calcio, la Veloce ora è in testa solitaria a 35 punti con gli uomini di Cavaliere a -3 insieme a Priamar e Virtus Don Bosco.

90’+10′ Finisce qui! La Veloce vince e vola in testa in solitaria! Granata ora a +3 dai biancorossi.

90’+7′ Marengo spreca un’occasione ghiotta da dentro l’area sparando a lato! Era la palla del 1-1.

90’+5′ Il gioco riprende dopo cinque minuti, quindi ora l’annuncio del recupero: si giocherà ancora per 5 minuti.

90′ Parte Bruzzone…rete! Vantaggio della Veloce! Si scatena una bolgia sugli spalti a seguito di qualche parola di troppo, situazione mega confusionaria al “Mazzucco” con il gioco fermo per qualche minuto. Ammonito lo stesso numero 11 per essersi tolto la maglia nell’esultanza. Ghione colpito in testa da un oggetto: si accascia a terra per un attimo. Nulla di grave fortunatamente.

89′ Clamoroso! Calcio di rigore per la Veloce! Bruzzone finisce a terra e l’arbitro fischia un contatto falloso su di lui! Momento fondamentale della gara.

84′ Gioco molto confusionario in questo secondo tempo con tanto nervosismo. Cavaliere prova a giocarsi la carta Marengo, fuori Basso che riceve l’abbraccio dal suo mister.

84′ Dentro Carpita, fuori Viti: cambio per la Veloce.

81′ Partita che continua ad essere molto spigolosa a livello nervoso: fallo di reazione di Cavallo che viene ammonito, nervosismo palpabile.

76′ Gioco che continua ad essere molto spezzettato quando siamo arrivati nell’ultimo quarto d’ora finale. La partita non si sblocca.

74′ Cavaliere rileva Aroca per inserire Buzzurro: forze fresche in avanti per provare a cercare il gol del vantaggio.

73′ Tripodi prova a mettere la sfera in mezzo battendo una punizione direttamente da metà campo: esce molto bene Debenedetti.

71′ Ghione rileva Favara, al suo posto dentro Vario.

70′ Pastorino salva sulla linea un pallone destinato ad insaccarsi in rete! Da un cross dalla sinistra colpisce Bruzzone che supera Barelli ma non il numero 3 locale. Veloce ad un passo dal vantaggio.

67′ Cambio Veloce: fuori Valdora, dentro Certomà.

64′ Cambio Nolese: fuori Pasquale, dentro Restuccia.

62′ Altro giallo nella Veloce, questa volta per Viti. Continua lo stesso canovaccio: tanti falli, tanti fischi e poco gioco nonostante l’atteggiamento sia quello giusto per entrambe le squadre.

60′ Intervento falloso di Tassisto: c’è un altro giallo.

58′ Altro giallo tra le fila della Veloce: questa volta per Bubba. Partita che ha perso comunque dinamismo, molto spezzettata dai fischi arbitrali.

56′ Cambio Veloce: dentro Cavallo per Vallone appena ammonito.

55′ Dribbling vincente di Bordone che, per essere fermato, viene steso fallosamente da Vallone: giallo sacrosanto per il numero 7 della Veloce.

51′ Occasionissima Nolese! Grande sprint sulla destra di Debenedetti che mette in mezzo per Basso: il numero 8, in ottima posizione dentro l’area di rigore, impatta il pallone che però finisce a lato. Biancorossi ad un passo dal vantaggio.

49′ Primo cambio per la Veloce: fuori Sanguineti, dentro Callandrone.

47′ Calcio d’angolo battuto dalla Veloce ma poi l’arbitro ferma tutto: Suetta ha colpito di mano, giallo per lui.

46′ Primo tentativo della ripresa: Bubba da fuori calcia abbondantemente alto sopra la traversa.

Inizia il secondo tempo!

Secondo tempo

45′ Bello sprint di Caroniti che poi serve a rimorchio Tripodi. L’ex Finale entra in area, si allarga leggermente e all’arrivo di Debenedetti finisce a terra: non c’è rigore, anzi, l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Sulla battuta del calcio di punizione arriva il duplice fischio, 0-0 tra Nolese e Veloce.

43′ Nolese che può avanzare con Caroniti che palla al piede si avvicina all’area di rigore. Su di lui però c’è Nicolò Debenedetti che ostruisce il passaggio e la Veloce riconquista.

38′ Tegola per la Nolese. Non riesce a continuare Godena, tra più pericolosi dei suoi, dolorante da qualche minuto. Al suo posto entra Caroniti.

35′ Partita molto verticale quella odierna: le due squadre tentano di infilarsi tra le linee prevalentemente con azioni veloci variando tra palle sopra, cross e giocate in profondità provando ad imbucare centralmente. Ora ci prova Tripodi, che però non riesce a centrare lo specchio della porta.

30′ La Veloce prova a continuare a giocare nonostante lo scossone emotivo del rigore sbagliato. La Nolese, invece, pare essersi proprio galvanizzata dall’episodio: importante può essere la spinta del pubblico biancoblù, accorso in massa allo stadio per il big match della stagione.

25′ Parte Favara…Barelli! Rigore bloccato dal portiere biancorosso, esulta il “Mazzucco”!

23′ Calcio di rigore per la Veloce! Punita l’uscita di Barelli su Bruzzone, reputata fallosa dal direttore di gara.

21′ Uscita folle di Debenedetti palla al piede con il suo omonimo nolese a soffiarli la palla e a vedere davanti a se una porta sguarnita. Si avventano in marcatura i giocatori della Veloce presenti nelle vicinanze a deviare la sfera. Che brivido!

20′ Ci riprova Godena, tra i più attivi della gara: ancora corner, c’è stata una deviazione. La battuta viene bloccata da Debenedetti.

18′ Occasione Nolese! Scambio Debenedetti-Godena con quest’ultimo che buca in corsa la difesa granata: devia in corner Debenedetti (il portiere).

15′ Errore di Pastorino che si fa rubare palla da Favara in posizione molto pericolosa: uno-due con Bruzzone che però non si concretizza e la Nolese si salva. Sulla ripartenza viene lanciato Godena che però viene fermato di Debenedetti.

13′ Ammonito Torrini: arriva il primo giallo della gara.

10′ Non sta succedendo granché al “Mazzucco”: a parte una bella uscita alta di Barelli, poco altro.

5′ Squadre che si studiano in questa primissima fase di gioco: la posta in palio è molto alta e le due formazioni lo avvertono.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Nolese: 1 Barelli, 2 Tassisto, 3 Pastorino, 4 Tripodi, 5 Pasquale, 6 Bordone, 7 Giglio, 8 Basso, 9 Aroca, 10 Godena, 11 Debenedetti. A disposizione: 12 Berretta, 13 Caroniti, 14 Ganduglia, 15 Marengo, 16 Restuccia, 17 Sivori, 18 Dagliano, 19 Frione, 20 Buzzurro. Allenatore: Cavaliere.

Veloce: 1 Debenedetti 2 Morin 3 Viti, 4 Suetta, 5 Torrini, 6 Sanguineti, 7 Vallone, 8 Bubba, 9 Favara, 10 Valdora, 11 Bruzzone. A disposizione: 12 Lavagna, 13 Certomà, 14 Cavallo, 15 Vario, 16 Callandrone, 17 Lamberti, 18 Denegri, 19 Carpita, 20 Testori. Allenatore: Ghione.

Arbitra Santini di Savona.

Voze. Al “Muzzucco” si gioca Nolese-Veloce, le due squadre in testa alla classifica del campionato di Seconda Categoria “B”. Con 32 punti a testa, biancorossi e granata si affrontano per conquistare il primo posto in solitaria e continuare la corsa al salto di categoria con ancora più carica.