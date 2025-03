Seajewel, ecco l’immagine dello squarcio nello scafo: i periti in partenza per la Grecia

Genova. Nella mattinata di giovedì 27 marzo, i periti incaricati dalla Procura di Genova di effettuare gli accertamenti sulla petroliera Seajewel, che ha subito un attentato la notte di san Valentino davanti al porto di Savona, partiranno alla volta della Grecia. Il capo ufficio del Nucleo Regionale Artificieri Liguria Federico Canfarini e l’ingegnere navale Alfredo Lo Noce si fermeranno qualche giorno per poter esaminare la nave tirata finalmente in secco per le riparazioni dopo lo squarcio allo scafo esterno provocato dal blitz terroristico su cui indaga la Dda genovese.

La nave, a un mese e mezzo dalla partenza dalla Liguria, tuttavia ancora non è entrata in porto ma oggi si trova all’ancora a poche miglia dal porto di Atene. Se non ci saranno altri colpi di scena in questa spy-story finalmente i periti genovesi potranno vedere la nave dal vivo.

Le immagini dello squarcio

Come si vede da una foto scattata dai militari del Consubin di cui IVG.it/Genova24 è entrata in possesso lo squarcio di 1,20 metri per 70 cm ha piegato le lamiere nettamente verso l’interno a indicare con certezza che l’esplosivo è stato collocato all’esterno dello scafo, probabilmente da subacquei molto esperti.

Il cosiddetto doppio scafo (la distanza tra le due lamiere è di 2 metri) di cui oggi sono dotate tutte le petroliere è stato fondamentale per evitare il danno ambientale ma se il secondo ordigno fosse esploso contemporaneamente al primo invece di staccarsi, lo sversamento sarebbe stato quasi certamente inevitabile. Le indagini sul campo di questa camera di sicurezza interna potrebbero risultare decisive per risalire al tipo di esplosivo utilizzato e per questo l’esperto artificiere Canfarini, che è anche un chimico industriale, porterà con sé speciali reagenti per tentare di individuare tracce utili alle indagini.

Si è parlato di mine Limpet o “a patella”. O almeno questo è l’ipotesi delle autorità greche citate dalla Reuters che stanno indagando sull’attentato alla Seacharm, gemella della Seajewel, Le mine vengono attaccate alle navi con magneti e solitamente contengono esplosivi TNT (trinitrotoluene). I tamponi sulla Seajewel quindi potrebbero confermare quest’ipotesi che farebbe pensare a un’unica matrice per almeno questi due attentati.

I risultati delle analisi sul petrolio: non è greggio russo

Nel frattempo la Procura di Genova fa sapere che sono state completate le analisi di laboratorio sulla provenienza del petrolio contenuto nella pancia della Seajewel al momento dell’attentato. Le analisi chimiche , affidate a un laboratorio non genovese e ultraspecializzato, dicono che si tratta di petrolio estratto nell’area nordafricana, quindi certamente non si tratta di petrolio russo. In ogni caso, le indagini sulla composizione chimica possono rivelare solo l’area geografica di estrazione, non il singolo Paese da cui è stato estratto). Anche sulla nave gemella della Seajewel, la Seacharm che aveva subito un attentato il 18 gennaio al largo della Turchia ed è arrivata a Savona a scaricare il greggio due giorni dopo la Seajewel non trasportava al meno al momento dell’arrivo in Italia petrolio russo, bensì libico.

La compagnia di navigazione delle due petroliere, la greca Thenemaris quindi non ha violato l’embargo a cui aderiscono i Paesi Ue. Occorre ricordare che dopo le sanzioni alla Russia in conseguenza della guerra la Thenemaris era stata inserita nell’elenco dei cinque armatori greci accusati di cooperare di vendere petrolio russo di contrabbando, aggirando le sanzioni imposte dall’Ue, ma era stata rimossa dalla blacklist l’anno successivo.

Tutto regolare quindi? Chiaramente le indagini sull’ultima ‘tratta’ del viaggio, non possono escludere un eventuale trasbordo ship to ship in una tratta precedente all’arrivo in Italia,magari fuori dalle acque italiane come ha rivelato una recente inchiesta di Report, ma questo tipo di accertamenti esula dalle competenze della procura genovese.