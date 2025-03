Sciopero dei treni, anche in Liguria giornata di disagi e cancellazioni

Liguria. Qualche disagio anche in Liguria per chi viaggia in treno. È in corso dalle 9 lo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie.

La protesta riguarda il personale di Trenitalia, Italo Ntv e Trenord ed è stata proclamata contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da oltre un anno. I sindacati chiedono anche garanzie per migliori condizioni di lavoro.

Alle 11 la situazione a Genova Principe mostra diversi treni cancellati soprattutto sul comparto regionale: il 10:28 per Arquata Scrivia, il 10:39 per Sestri Levante, il 10:45 da Acqui Terme a Genova Brignole e il 10:53 per Busalla.

Garantiti solo alcuni treni aa lunga percorrenza, consultabili qui.