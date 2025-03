Sci alpino, altro weekend positivo per lo sci club Sporting Mondolè Savona: ecco come sono andate le gare dello scorso fine settimana

Savona. L’ennesimo fine settimana foriero di soddisfazioni. Domenica 9 marzo lo sci club Sporting Mondolè Savona ha affrontato un’altra giornata di gare questa volta districandosi sulle nevi dell’Abetone e di Lurisia.

All’Abetone si sono sono svolte le finali nazionali pulcini del “Trofeo Pinocchio sugli sci 2025″. Nella categoria Baby 2 a brillare è stato Leonardo Lenzi, il quale ha ottenuto il 15° posto: un ottimo risultato che lo ha confermato fra i primi in Italia nella sua categoria, soprattutto considerando la specialità mai provata in precedenza (un gran gigante, una via di mezzo fra lo slalom gigante ed il super G) e la scarsa conoscenza della pista (provata solo durante la ricognizione). Questo piazzamento va in continuità con il tredicesimo posto dell’anno scorso, insomma una riprova a tutti gli effetti del valore di Leonardo.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dalla tappa di Lurisia della Coppa Liguria che prevedeva la disputa di uno slalom gigante. Vivian Petrini e Matteo Copello infatti hanno confermato sia il loro ottimo stato di forma che la propria costanza di rendimento piazzandosi entrambi al secondo posto rispettivamente nella categorie Under 16 femminile e maschile. Lucrezia Garelli invece conferma il trend di crescita di risultati con un altro terzo posto nella categoria U16 femminile.

Buoni risultati anche per:

Annachiara Zarbano , 10^ nella categoria U14 femminile;

Ludovico Canavese , 10° nella categoria U16 maschile;

Francesca Siciliano , 11^ nella categoria U16 femminile;

Lorenzo Di Maggio , 14° nella categia U14 maschile;

Cecilia Di Maggio, 15^ nella categoria U16 femminile.

Tiziano Riva (allenatore oltre che presidente e direttore tecnico dello sci club Sporting M. Savona) ed Alfio Giaccone (allenatore) commentano così la giornata: “Un’altra bella giornata per il nostro sci club che si è fatto valere sia in Toscana sia in Piemonte per una stagione agonistica che ci sta regalando veramente tanti risultati assolutamente di rilievo. Approfittiamo dell’occasione per ricordare a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club come atleta o come sponsor sostenitore che può contattarci allo 338 995 7231”.