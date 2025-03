Savona, via Martinengo ancora bersaglio di rifiuti ingombranti. Un residente: “Inaccettabile”

Savona. E se la raccolta porta porta a Savona sta per entrare nel vivo (il nuovo servizio sarà attivo da fine aprile, mentre i kit saranno distribuiti dal 1 aprile) c’è invece chi ancora non ha, probabilmente, ben capito come funziona o, meglio dire, continua a percepire via Martinengo come una discarica.

Sulle pagine del nostro giornale avevamo testimoniato come questa via fosse stata bersaglio di rifiuti ingombranti: sedie, assi da stiro, cestelli di lavatrici e mobili. Avevamo anche dato voce ad alcuni residenti che si erano lamentati poiché questi rifiuti (oltre al fatto che dovevano essere smaltiti nelle isole ecologiche apposite) ostruivano il passaggio pedonale.

In questi giorni, a distanza di settimane dalle prime segnalazioni, la situazione non sembra essere migliorata. Come testimonia la foto, via Martinengo è ancora usata come discarica. Questa volta a farla da padrone sono delle sedie.

“Non è possibile continuare così, è inaccettabile – afferma un residente – il Comune cosa sta facendo per migliorare questa situazione? Nulla”.

“Cosa devono fare i cittadini per avere una strada pulita e sgombera oltre che pagare una tassa sulla spazzatura esorbitante?”, conclude (ironico) il residente.