Savona, tutto pronto per la Festa Patronale di San Giuseppe

Savona. Domenica 23 marzo, la parrocchia di San Giuseppe propone un momento di festa a tutto il quartiere in occasione della festa patronale di San Giuseppe.

Alle 10,30 ci sarà la messa presieduta dal nostro vescovo Calogero Marino, con la tradizionale benedizione dei gigli. A seguire sarà possibile fermarsi al pranzo condiviso: la parrocchia offre il primo, mentre chi si ferma può condividere un secondo, un dolce oppure il bere.

Per potersi prenotare bisogna mandare una mail oppure un messaggio WhatsApp in cui si dice in quanti si è e cosa si porta.

Ci si può scrivere al pranzo entro mercoledì 19 marzo mandando una mail al seguente indirizzo sgiuseppesv@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al parroco al numero 3331629966.

Nel cortile della parrocchia sarà possibile partecipare alla pesca di beneficenza, incontrare l’associazione dei Cavalieri Amici, il gruppo scout Savona 7° e sperimentare con la scuola di ceramica.

“Vi aspettiamo numerosi contenti di poter vivere un momento di gioia aperto non solo alla comunità parrocchiale, ma all’intero quartiere in cui noi viviamo”, hanno fatto sapere dalla parrocchia.