Savona, torna funzionante il semaforo di corso Mazzini: era rotto da quasi due mesi

Savona. Questo pomeriggio (lunedì 21 marzo) i tecnici hanno installato nuovamente il semaforo pedonale di corso Mazzini (di fronte Croce Bianca). E così, a quasi due mesi dalla rottura, ora i pedoni possono godere nuovamente dell’impianto semaforico.

Nella giornata di mercoledì 19 marzo era stato sostituito il palo ed oggi, con l’installazione, il semaforo si può così considerare al 100% funzionante. Ricordiamo che il semaforo era rotto dalla notte tra il 25 e il 26 gennaio in seguito ad un incidente che aveva visto il coinvolgimento di due auto.

L’amministrazione ha messo in programma la sostituzione di 21 impianti semaforici per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 215 mila euro. Dopo aver sostituito, a fine gennaio, i cinque di corso Mazzini (di fronte al Priamar) e, il 10 febbraio, quelli di via Luigi Corsi (sempre cinque per una cifra complessiva sui 65 mila euro) ora tocca a quest’altro.