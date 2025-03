Savona, tentato furto in un’abitazione di Maschio: ladri in fuga nei boschi

Savona. Settimana movimentata a Maschio, frazione di Savona, dove negli ultimi giorni si sono verificati due tentativi di furto in abitazioni. I ladri, scoperti dai residenti, sono riusciti a scappare nei boschi prima di essere intercettati dai carabinieri (intervenuti in entrambe le situazioni).

Il primo episodio è avvenuto il 25 marzo in via Nazionale Piemonte, mentre il secondo furto si è verificato nella serata del 28 marzo. In entrambi i casi, i malviventi, coperti con passamontagna e mascherine, sono stati messi in fuga dai vicini – e da un cane – prima di riuscire a rubare qualcosa. Avevano con sé un piede di porco, segno evidente delle loro intenzioni.

I sospetti dei residenti ricadono su una Fiat Panda bianca avvistata nei giorni precedenti in zona, con un giovane a bordo che potrebbe aver fatto un sopralluogo per preparare i colpi.

Le telecamere di sorveglianza hanno catturato alcune immagini che potrebbero aiutare a identificare i malviventi. Alcuni fotogrammi mostrano il loro abbigliamento e la corporatura, dettagli che potrebbero essere utili per riconoscerli.

Nel frattempo, proseguono le indagini delle forze dell’ordine per tentare di risalire agli autori del gesto.