Savona, sostituito il palo del semaforo pedonale di corso Mazzini: era danneggiato, causa incidente tra due auto, dal 25 gennaio

Savona. Lo avevamo annunciato e si è verificato, oggi mercoledì 19 marzo è stato sostituito il palo del semaforo pedonale di corso Mazzini (davanti alla sede della Croce Bianca). Ora nei prossimi giorni verrà reinstallato il semaforo e così l’impianto tornerà in funzione.

Ricordiamo che il semaforo è rotto dalla notte del 25 e 26 gennaio a causa di un incidente avvenuto nella notte. Due auto si erano scontrate, una delle quali finendo contro l’impianto, ho ha danneggiato. Tante, da allora, le lamentele da parte dei residenti che protestavano contro la lentezza da parte del Comune ad intervenire. Va però detto che i pali sono stati ordinati dall’amministrazione di Palazzo Sisto i primi di febbraio, poi ci sono voluti i tempi tecnici di spedizione da parte della ditta e di arrivo (i pali sono arrivati nella giornata di lunedì 17 marzo).

L’amministrazione ha messo in programma la sostituzione di 21 impianti semaforici per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 215 mila euro. Dopo aver sostituito, a fine gennaio, i cinque di corso Mazzini (di fronte al Priamar) e, il 10 febbraio, quelli di via Luigi Corsi (sempre cinque per una cifra complessiva sui 65 mila euro) ora tocca a quest’altro.

Ora, quindi, a quasi due mesi di distanza finalmente i pedoni potranno avere nuovamente a loro servizio il semaforo di corso Mazzini.