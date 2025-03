Savona si prepara a festeggiare la patrona: stasera la città si illumina con i balunetti, domani la processione al Santuario

Savona. Come da tradizione, Savona si prepara a festeggiare, domani martedì 18 marzo, la patrona Nostra Signora di Misericordia.

Oggi pomeriggio alle ore 16:30 al Santuario don Alessio Allori presiederà la recita del rosario, i vespri e la messa del triduo. In serata in città e nella valle del Letimbro si accenderanno i “balunetti”, i tradizionali palloncini illuminati da candele e posizionati fuori dalle finestre e dai balconi.

Questa sera alle 20 dalla Chiesa San Bernardo partirà la fiaccolata a cura dell’Unione Sportiva Letimbro e della Scuola Primaria Santuario e che comprenderà il rosario alla prima e all’ottava cappelletta intorno alle 20:15. Alle 21 ci sarà la veglia di preghiera con il Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli e gli interventi musicali del Complesso Bandistico Città di Savona “Antonio Forzano”.

Il 18 marzo alle 7 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta partirà la processione, aperta quest’anno dal crocifisso della Confraternita San Giuseppe di Albissola Marina e che si snoderà lungo le vie e piazze cittadine fino a raggiungere il Santuario Nostra Signora di Misericordia. Alle 9:30 circa sul sagrato (in caso di maltempo in basilica) il vescovo Calogero Marino presiederà la messa solenne.

Le altre liturgie eucaristiche del giorno della solennità saranno officiate alle ore 6, 7, 8, 11:30, 16 e 18, quest’ultima ancora da don Podda. Durante la giornata in chiesa saranno presenti sacerdoti per le confessioni.

La ricorrenza sarà anche essere l’occasione per riscoprire il patrimonio di fede e storia custodito nel Museo del Santuario, che ha sede nell’ala tra il Palazzetto del Duca di Tursi e l’Ospizio de’ Poveri e dove sono conservati antichi paramenti sacri, raffinati servizi liturgici, calici e ostensori e la collezione degli ex voto, segni della gratitudine di coloro che hanno ricevuto grazie dalla Madonna di Misericordia.

Gli autobus. In occasione della festa patronale di Savona e della Processione diretta a Santuario, il servizio da e per la località sarà potenziato secondo le seguenti modalità. In aggiunta alle normali corse della linea Savona – Santuario, TPL metterà a disposizione ulteriori autobus urbani in partenza da p.zza Mameli. La fascia oraria di utilizzo degli autobus aggiuntivi andrà dalle ore 8:00 alle ore 18.00 circa. Gli orari di partenza delle singole corse saranno cadenzati a seconda del flusso dell’utenza e dell’orario di partenza della Processione.

In andata gli autobus transiteranno, effettuando le stesse fermate della linea, da: piazza Mameli, piazza Saffi, Lavagnola, Santuario. Al ritorno in partenza dal Santuario, invece, transiteranno da Lavagnola, via Torino, p.zza Mameli. Al fine di garantire un ottimale funzionamento del servizio, soprattutto in base agli orari di maggior affluenza, il personale di verifica e controllo TPL sarà a disposizione per la gestione diretta sul territorio e per fornire le informazioni ai cittadini.

Per l’occasione, gli utenti eventualmente sprovvisti di titolo di viaggio potranno acquistare il biglietto dal personale di verifica TPL prima di salire sugli autobus a prezzo non maggiorato (solo per la linea Savona – Santuario).