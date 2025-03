Savona sempre più capolista ma Cola non vuole cali di tensione: “Entrati col piglio sbagliato”

Savona. L’ennesima vittoria, la sesta consecutiva. Quindici gol fatti e zero subiti nelle ultime tre gare. È questo (descritto in numeri) il ruolino di marcia del Savona che, complice la sconfitta rimediata oggi pomeriggio dal Masone, non solo si è confermato capolista, ma ha anche ulteriormente rafforzato la propria posizione aumentando a quattro i punti di vantaggio rispetto al secondo posto della classifica del girone “B” del campionato di Prima Categoria.



Nella gara odierna, esattamente come capitato domenica scorsa, i biancoblù si sono sbarazzati del Pegli Lido chiudendo la pratica già nel primo tempo. Nonostante ciò, mister Cola nel post-gara ha sottolineato come non abbia propriamente gradito l’approccio alla gara dei suoi.

“Oggi siamo entrati con il piglio sbagliato – ha esordito l’allenatore degli Striscioni -, non mi sono piaciuti i primi venti minuti. Poi l’abbiamo sbloccata ed è andata meglio, però a fine primo tempo ho sgridato i ragazzi perché abbiamo già perso due punti a Vado (contro la Vadese, ndr) e non ci possiamo permettere di lasciarne altri per strada. Se vogliamo vincere il campionato l’atteggiamento quando entriamo in campo dev’essere sempre a mille”.

“Oggi non lo è stato – ha proseguito Cola -, poi però siamo stati bravi ad incanalarla nella corsia giusta e il risultato è stato ampio. Noi adesso avremo gli scontri diretti, dobbiamo prepararci a quello. Il risultato di Campo Ligure ovviamente per noi è ottimo anche se la Campese adesso fa paura perché avrà anch’essa molti scontri diretti, motivo per cui siamo ancora tutte in corsa”.

In vista della prossima sfida, il tecnico degli Striscioni ha osservato: “La Bolzanetese è una squadra che gioca molto bene, con il Masone ha disputato un partitone. Ieri sono stati un po’ sottotono, però sicuramente contro di noi gli stimoli vengono da sé e di conseguenza ci aspettiamo una partita tosta contro una squadra che gioca bene. Ci divertiremo”.

“Io negli scontri diretti vorrei vedere quello che stiamo facendo, è solo una questione di atteggiamento. Se entri un po’ presuntuoso poi rischi e noi non ce lo possiamo permettere. I ragazzi stanno lavorando da tanto e in maniera costante. Oggi abbiamo avuto il rientro di Giacomo Piu e di Durante che non ha ancora minuti però piano piano rientrerà. Diciamo che la cosa positiva è che stiamo facendo rientrare i nostri ragazzi e questo è importante perché la rosa è ampia e molto forte”.

“Mi fa sorridere perché ha avuto sei/sette occasioni ma non è riuscito a fare gol, poi mi ha fatto arrabbiare perché ha preso un giallo. Tutti entrano con una voglia incredibile, hanno un atteggiamento fantastico”.