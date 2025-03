Savona, Rignanese sempre a segno con la doppietta: “Goal dedicati ai miei nonni e al magazziniere Alfredo”

Costretto a vincere. Questo il destino del Savona, capolista nel Girone “B” della Prima Categoria ma con il Masone a -1 e la Campese a -3. Un imperativo meno complicato con un bomber come Fabio Rignanese: con i due goal nel 5 a 0 contro il Quiliano&Valleggia è arrivato a otto doppiette. In totale sono 21 le reti, score che lo rende il capocannoniere del torneo.

“Partita difficile come tutte, bravi a non sottovalutarla grazie anche agli allenamenti – commenta -. Ci siamo trovati bene io e Niccolò e penso che si sia visto. Abbiamo fatto bene, poi è arrivato il gol di Damonte che non so se fosse cercato ma è stato bravo e niente, siamo forti. Umili ma consapevoli della nostra forza, cerchiamo di continuare così. Mancano sette partite, è come se disputassimo sempre delle finali perché gli altri dietro non mollano mai e noi non lo faremo di certo.

“I tifosi sono fantastici, quando faccio gol vado sempre sotto di loro come ringraziamento perché ci danno una spinta incredibile, è bellissimo giocare per loro”.

Il Savona è sceso in campo al Picasso con due prime punte, Rignanese e Piu, mentre spesso ha giocato col 3-4-3: “Per me il modulo è abbastanza indifferente. Diciamo che avendo un altro attaccante vicino magari mi può portare via un po’ di marcatura però anche da solo mi trovo bene. Non mi fa tanta differenza giocare a due o a tre perché quando la palla va sugli esterni l’esterno viene a fare la coppia quindi è sempre uguale”.

Anche Masone e Campese, si diceva, non accennano a fermarsi: “Loro è da tanto che non fanno un passo falso, quindi spero che lo facciano ma anche se non dovesse capitare noi abbiamo il dovere di vincere quindi non ci deve importare più di tanto cosa fanno gli altri. Se le vinciamo tutte vinceremo, se altrimenti stiamo a guardare gli altri smettiamo di fare il nostro campionato ma facciamo il loro. Giusto pensare per noi e guardare gli altri ma poco poco”.

“Gol dedicati ai miei nonni che non ci sono più mentre ci tengo molto a dedicare questa vittoria ad Alfredo, il nostro magazziniere che è sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene esattamente come il sottoscritto. Non ci fa mai mancare niente, ci tratta da Dio quindi dedico a lui la vittoria”.