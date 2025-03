“Savona, nuove rotte per la cultura”. al Priamar arriva la mostra del Circolo Fotografico Saonensis DLF

Savona. L’appuntamento è per domani, 25 marzo, al Priamar per l’inaugurazione della mostra “Savona, nuove rotte della cultura”. L’esposizione, che sarà inaugurata alle 18, è a cura del Circolo Fotografico Saonensis DLF, l’associazione culturale riconosciuta a livello nazionale che ha recentemente celebrato il suo 70° anniversario.

“Nota per i suoi fotografi pluripremiati, – spiegano gli organizzatori a IVG.it – ha proposto un progetto ambizioso al Dipartimento della Cultura di Savona: una mostra fotografica sul nostro territorio”.

La rassegna sarà aperta fino al prossimo 9 aprile e presenta oltre 100 fotografie esposte nel Complesso Monumentale del Priamar. “Esplora temi sociali, economici, ambientali, artistici e religiosi, mettendo in mostra i tesori della provincia. – continuano – Questa collaborazione ha rafforzato il legame della comunità con le sue radici culturali e ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme.

Sebbene Savona non sia stata scelta come Capitale della Cultura 2027, il progetto ha favorito la consapevolezza e l’orgoglio per l’identità vivace della città.

Quindi, non una sconfitta, ma un grande passo verso futuri successi” hanno concluso”.