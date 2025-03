Savona, nasce il comitato referendario per i sì. Sinistra Italiana: “Partecipazione fondamentale specie nella nostra provincia”

Savona. A Savona nasce ufficialmente il Comitato Referendario per i 5 sì, a cui Sinistra Italiana Savona ha deciso di aderire “con convinzione per promuovere e sostenere i cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza che si terranno i giorni 8 e 9 giugno”.

Sinistra Italiana propone di votare “cinque si, uno per ogni quesito, che, nello specifico, riguarderanno lo stop ai licenziamenti ingiustificati, maggiori tutele per lavoratori delle piccole imprese, la riduzione del lavoro precario, maggiore sicurezza e salute sul posto di lavoro ed infine un iter più snello per l’ottenimento della cittadinanza italiana per cittadini di origine straniera che in Italia vivono e lavorano stabilmente”.

“La partecipazione al voto si rende fondamentale in tutta Italia, ma ancor più in una provincia come quella savonese in cui purtroppo spiccano situazioni e realtà lavorative estremamente precarie, instabili e insicure”.

“Al fine di fugare eventuali dubbi sui quesiti referendari e spiegare in modo approfondito le ragioni che portano più associazioni e partiti ad unirsi per questa causa, il Comitato Referendario Savonese organizza una cena, giovedì 27 marzo alle 20 presso il Circolo Cantagalletto APS a base di pizza, focaccia farcita e farinata, durante la quale interverranno il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa e l’avvocato Maria Gabriella Branca, facente parte della segreteria nazionale di Sinistra Italiana”.

La cena ha anche lo scopo di finanziare la campagna referendaria: è infatti prevista un’offerta libera a partire da 18 euro. Per prenotare occorre chiamare il 3493261169.