Savona, lunedì in Cattedrale rosario per papa Francesco e la pace

Savona. Lunedì 3 marzo alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino invita i fedeli a recitare comunitariamente la preghiera del santo rosario per papa Francesco e la pace. “È difficile e duro il tempo che stiamo vivendo – scrive in una lettera – Ci preoccupano la malattia del Papa e lo scenario internazionale ma per chi crede nel Signore Gesù, che morendo ha vinto la morte ed è risorto, la preoccupazione diventa occasione di conversione e riscoperta di ciò che davvero conta”.

“In questi giorni che precedono la Quaresima è la realtà stessa che ci chiama, è la vita che ci interpella e ci invita a confidare nel Signore, che mai abbandona i suoi amici – prosegue – Sempre, nei giorni dello smarrimento, la Chiesa si riunisce in preghiera. Vi invito pertanto a ritrovarci lunedì. Pregheremo ricordando le parole di Gesù ai discepoli: ‘Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera’ (Mc 9,29)”.

“Sono certo che accoglierete questo mio invito e vi benedico con affetto – conclude monsignor Marino – Chiedo che questa mia lettera venga letta in tutte le celebrazioni eucaristiche di domenica e che alla Preghiera dei fedeli si preghi per la salute del Papa”.