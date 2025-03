Savona, le suore Rossello celebrano la seconda apparizione mariana

Savona. Nei prossimi giorni la congregazione delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia celebrerà la festa della seconda apparizione mariana, avvenuta nel lontano 8 aprile 1536, con una serie di incontri di preghiera, momenti di riflessione e riti religiosi. Si comincerà domani, martedì 1° aprile, alle ore 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta con la messa e i vespri. I successivi appuntamenti avranno luogo presso la Casa Madre, in via santa Maria Giuseppa Rossello 2, nel centro storico.

Mercoledì 2 aprile ci saranno alle 17:30 il rosario e alle 18 i vespri; animerà la preghiera il cappuccino padre Andrea Perzylo. Giovedì 3 aprile dalle 10 alle 19 si terrà l’adorazione eucaristica. Venerdì 4 aprile alle 17:30 è in programma il rosario e alle 18 “Le sette Parole di Gesù sulla Croce – Preghiera e meditazione in canto”; animerà il coro guidato dal maestro Angelo Mulè. Sabato 5 aprile alle 17:30 il rosario e alle 18 i vespri; animeranno la preghiera le Associate Laiche all’Apostolato della Misericordia.

Domenica 6 aprile si terranno dalle 15 l’adorazione eucaristica e alle 17 i vespri. Lunedì 7 aprile alle 17:30 il rosario e alle 18 i vespri; animerà la preghiera il carmelitano padre Enrico Redaelli. Martedì 8 aprile alle 17:30 sarà recitato il rosario e alle 18 il vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino presiederà la santa messa.

Ogni giorno alle 9 nella cappella sarà celebrata la messa e dalle 15 alle 17 si potranno visitare le stanze della santa Rossello. Dal 30 marzo all’8 aprile coloro che visiteranno e si soffermeranno a pregare nella cappella potranno ottenere l’indulgenza plenaria secondo le condizioni e le norme stabilite dalla Chiesa cattolica.

“In questo anno giubilare è per noi una grande gioia rinnovare l’invito a festeggiare solennemente la seconda apparizione, dopo le celebrazioni del 2024 per il 75esimo anniversario della canonizzazione di santa Maria Giuseppa Rossello – dicono le Figlie di Nostra Signora di Misericordia – La chiesa ospita l’effigie di Maria Madre di Misericordia, dono del Comune al nostro istituto religioso. Dall’alto del presbiterio il Suo sguardo materno e le Sue braccia accoglienti attendono i fedeli che desiderano pregare ai Suoi piedi. Nell’occasione dell’apparizione la Madonna ci ha lasciato in eredità un messaggio che ricordiamo, oggi più che mai, con gratitudine e speranza: ‘Misericordia e non giustizia!'”.

“Nella stessa chiesa si può venerare la preziosa reliquia del cuore della nostra fondatrice – aggiungono le suore – In questa felice ricorrenza ci è caro ricordare anche il 150esimo anniversario della partenza per l’Argentina della prima spedizione missionaria delle ‘suore della Misericordia’, che hanno dato inizio con quel viaggio alla loro opera nel mondo”.