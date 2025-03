Savona, inizio della Quaresima: messa delle Ceneri con il vescovo

Savona. Domani, 5 marzo, sarà il mercoledì delle Ceneri, che nelle Chiese cattoliche di rito romano coincide con l’inizio della Quaresima, tempo liturgico “forte” a carattere battesimale e penitenziale in preparazione della Pasqua cristiana. Nella Cattedrale Nostra Signora Assunta le messe saranno celebrate alle ore 8 e alle 18, quest’ultima presieduta dal vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino. Quest’anno la Quaresima cadrà in concomitanza con il Giubileo della Speranza e terminerà il 17 aprile, Giovedì Santo.

Nel suo messaggio per la Quaresima “Camminiamo insieme nella speranza”, titolo che si ispira al tema del Giubileo “Pellegrini di speranza”, papa Francesco sottolinea che il camminare “fa pensare al lungo viaggio del popolo d’Israele verso la terra promessa”. “Qui sorge un primo richiamo alla conversione – aggiunge – perché siamo tutti pellegrini nella vita”, come abbiamo riflettuto durante la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato 2024.

In secondo luogo evidenzia che “i cristiani sono chiamati a fare strada insieme, mai come viaggiatori solitari”. È necessario “camminare insieme, essere sinodali”, perché “questa è la vocazione della Chiesa”. In conclusione il Santo Padre afferma che bisogna compiere questo cammino “insieme nella speranza di una promessa”, in quella “speranza che non delude (Rm 5,5)”.