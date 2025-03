Savona. Savona in lutto per la scomparsa di Anna De Sabata, mancata ieri. Era nata in Friuli nel 1932 ma cittadina savonese per amore del marito carabiniere che qui era di stanza dal 1956.

Dagli anni ’70 agli anni ’90 è stata un punto di riferimento per moltissime savonesi grazie alla sua attività di maglierista in via Fratelli Canepa.

Con lei se ne va un pezzo della storia commerciale della nostra città, ma soprattutto una delle ultime memorie artigiane che hanno contribuito nel dopoguerra alla ricostruzione economica e sociale di Savona”, il ricordo della nipote Alice Mariano.

“Era amante del mare e della libertà, spirito libero e indipendente, ha esercitato il suo pensiero critico per tutta la vita, e non ha mancato di essere presente anche alle ricorrenti manifestazioni in piazza Sisto IV contro le limitazioni alla libertà imposte con il green pass”.

“La sua memoria scalderà i cuori di chi l’ha conosciuta, così come i suoi capi di lana finemente e amorevolmente tessuti continueranno a scaldare i savonesi nelle fredde giornate di tramontana”, conclude.