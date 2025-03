Savona, in cattedrale la messa per la pace in Ucraina e Terra Santa

Savona. Domani, venerdì 21 marzo, alle ore 18 nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo della diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino presiederà la messa per le vittime delle guerre e invocare una pace giusta e duratura in modo particolare per l’Ucraina e la Terra Santa. Come negli anni precedenti, la celebrazione eucaristica è promossa dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa.

Le ultime notizie sull’Ucraina riferiscono di “spiragli di luce” per la pace. All’indomani dell’attesa telefonata fra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald John Trump e Vladimir Vladimirovič Putin, il numero uno della Casa Bianca ha contattato anche l’omologo ucraino Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj e sui social media ha commentato “Siamo sulla buona strada”. Da parte sua Zelens’kyj ha dichiarato di non aver subito pressioni dall’amministrazione americana sul tema delle concessioni a Mosca.

In Terra Santa sono invece ripresi gli attacchi delle forze israeliane sulla Striscia di Gaza, che hanno messo la parola fine alla tregua con Hamas, accusata da Tel Aviv di aver rifiutato i negoziati. Ieri, 19 marzo, avrebbe compiuto due mesi l’accordo per la tregua firmato da Israele e Hamas il 19 gennaio ma le forze di difesa israeliane l’hanno rotta con un massiccio attacco aereo condotto su tutta la Striscia, che avrebbe causato almeno 350 morti, per la maggior parte donne, anziani e bambini. Le forze di difesa israeliane hanno ordinato l’evacuazione dei residenti della Striscia che si trovano nelle zone confinanti con Israele.