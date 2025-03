Savona, in cattedrale ciclo di incontri e preghiera per i tempi “forti”

Savona. La cattedrale Nostra Signora Assunta organizza un ciclo di incontri e preghiera nei tempi “forti” dell’anno liturgico. Gli appuntamenti saranno sempre dalle ore 18 e comprenderanno i vespri, la meditazione, la messa e la possibilità di ricevere il sacramento della penitenza (confessione).

La prima parte si terrà in questo periodo di Quaresima nelle date 11 marzo, 18 marzo, 25 marzo, 1° aprile e 8 aprile. Il ciclo proseguirà a maggio nel periodo di Pasqua, a ottobre e novembre in occasione della solennità di tutti i Santi e della Commemorazione di tutti i fedeli defunti e infine in Avvento.

Inoltre sempre nella chiesa madre diocesana il vescovo Calogero Marino presiederà le messe per la commemorazione della Beata Vergine Maria della Colonna venerdì 14 marzo alle 18 e per la giornata nazionale di preghiera per le vittime delle guerre in Ucraina e Terra Santa il 21 marzo alla stessa ora, quest’ultima promossa, come negli anni precedenti, dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa.