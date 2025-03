Savona, “Il Santuario esiste e resiste… tutto l’anno”: lo striscione dei residenti sul ponte del Letimbro

Savona. “Il Santuario esiste e resiste… tutto l’anno”, “Un paese vuol dire non essere soli (Cesare Pavese – La Luna e i falò)”. E’ questo l’appello lanciato dai residenti del Santuario.

Questa mattina, in occasione della festa patronale di Savona e della processione al Santuario, gli abitanti del quartiere hanno appeso due striscioni al ponte sul Letimbro per chiedere maggiore attenzione all’amministrazione comunale tutti i mesi dell’anno.

Il consigliere Fabio Orsi commenta: “Oggi è una giornata di festa per la città e per il Paese del Santuario. La richiesta di aiuto e di considerazione dei concittadini, così limpida, dice molte cose, ma non vorrei fosse strumentalizzata da nessuno, neppure da me”.