Savona, il film “Se Dio vuole” in proiezione a San Giuseppe

Savona. Prosegue il cineforum organizzato dalla Parrocchia San Giuseppe, nell’Oltreletimbro, nella cornice del progetto “Sacerdoti tra schermo e realtà” della Conferenza Episcopale Italiana per la promozione dell’8xmille e il sostentamento del clero. Sabato 15 marzo alle ore 21 (ingresso libero da via Stefano Peluffo) sarà proiettata la commedia “Se Dio vuole”, scritto e diretto da Edoardo Falcone e uscito nelle sale cinematografiche il 9 aprile 2015.

“Se Dio vuole” ha segnato felicemente l’esordio alla regia dello sceneggiatore Edoardo Falcone e ha per protagonisti Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada ed Enrico Oetiker. È una riflessione brillante e pungente sulla famiglia e la società di oggi, alla ricerca di un delicato equilibrio tra felicità e realizzazione professionale, nel dialogo genitore – figlio ma soprattutto credente – non credente. Centrale nel racconto la figura di don Pietro, nome pensato per omaggiare il personaggio interpretato da Aldo Fabrizi, il prete degli ultimi e della Resistenza in “Roma città aperta” (1945) di Roberto Rossellini.

“Questo film nasce dal desiderio di costruire una satira dei tempi che viviamo – ha spiegato lo stesso Falcone – Per questo motivo ho messo insieme due personaggi completamente opposti. Da una parte abbiamo Tommaso, il cardiochirurgo di fama che, pur definendosi democratico, non lo è affatto. Dall’altro abbiamo don Pietro, un ‘prete di strada’ capace di affascinare i ragazzi con il suo modo di parlare e agire moderno. Lui rappresenta il mio interesse per la spiritualità, che non intendo come appartenenza ad una fede specifica ma come apertura ad un mondo che non è solo materialità”.

La pellicola ai David di Donatello ha vinto il premio per il Migliore regista esordiente ed è stata candidata per il Migliore attore protagonista con Marco Giallini e ai Nastri d’Argento lo stesso premio ed è stata candidata per il Miglior produttore con Lorenzo Mieli e Mario Gianani. Nei titoli di coda è presente la canzone “Cose” di Francesco De Gregori.