Savona, il consiglio comunale approva all’unanimità il regolamento dei comitati territoriali

Savona. Il consiglio comunale di Savona, dopo un lungo confronto in commissione consiliare avviato nelle scorse settimane, ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei comitati territoriali. Saranno 7: centro città, Villetta-Valloria, Villpiana-La Rusca, Lavagnola-Santuario-Montemoro, Fornaci-Zinola, Legino-Zona167, Oltreletimbro.

“I Comitati territoriali – si legge nel regolamento – sono organismi di partecipazione democratica, non hanno alcun fine di lucro ed operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del quartiere.

Hanno una funzione consultiva, non vincolante nei confronti dell’amministrazione. Possono aderire i cittadini che abbiano compiuto 16 anni residenti o domiciliati nel quartiere o che svolgano attività lavorativa o assiociativa nel quartiere. Per la costituzione di un comitato è necessario un numero minimo di 100 persone.

“L’Amministrazione avrà cura di informare, attraverso i propri organismi, i Comitati Territoriali in occasione dell’adozione di atti e provvedimenti rilevanti, aventi comunque incidenza sul proprio territorio, concernenti: la pianificazione urbanistica; la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione; la progettazione di opere pubbliche; la definizione del sistema di mobilità; eventuali iniziative ritenute di interesse pubblico per il quartiere”.

Gli organi che lo compongono sono: assemblea (aperta a tutti i cittadini, possono votare solo gli aderenti), consiglio direttivo (dura in carica 5 anni), coordinatori (sono due e vengono eletti dal direttivo), segretario (nominato dal direttivo su proposta dei coordinatori).

E’ convocata dai coordinatori almeno una volta l’anno ed ogni qual volta lo richiedano il sindaco o, per iscritto, almeno il 25% degli aderenti al comitato stesso. La convocazione deve essere inoltrata e resa pubblica con almeno 10 giorni di preavviso.

Dal consigliere di opposizione Fabio Orsi è arrivato l’apprezzamento per il metodo adottato dalla giunta: “Questa volta avete trovato il modo di condividere – ha evidenziato il capogruppo di PensieroLibero.zero -. Ne abbiamo parlato e discusso prima di votare”.

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato cinque emendamenti “per snellire il regolamento” che, però, sono stati respinti. “Può sembrare paradossale – evidenzia Manuel Meles -, ma voteremo a favore. Crediamo fortemente nella partecipazione dei citttadini e al netto di alcune questioni che potevano essere snellite molto di più, è importante che questo strumento venga messo in esercizio. Tra due anni si potrà rivedere, controllare cosa ha funzionato e in che modo può essere sistemato”.

L’assessore Maria Gabriella Branca, conclusi gli interventi dei consiglieri, ha detto: “Ringrazio i consiglieri intervenuti, ognuno di loro ha sottolineato un aspetto del lavoro fatto in questi mesi. Sottolineo che il numero che abbiamo scelto per la costituzione di un comitato è 100: evidenzio l’importanza di far conoscere il regolamento, di condividerlo di parlare con le persone e portarlo alla conoscenza di chi ancora non si è avvicinato a questa modalità di lavoro. Ora abbiamo il compito di diffonderlo il più possibile. Speriamo aderiscano tanti under 30″.

Il sindaco Marco Russo ha sottolineato “l’importanza di questo momento” e ha aggiunto: “Compiamo un passo molto importante che va valorizzato. Affronta tre temi che sono cruciali. Il primo è la necessità di tenere la città insieme. La città prosegue il suo sviluppo senza perdersi dei pezzi, fortunatamente noi abbiamo quartieri che hanno una loro identità e partiamo già avvantaggiati rispetto ad altre città. Il secondo tema è il rapporto con i luoghi: una delle espressioni della soluitudine è quella di non riconoscersi nei luoghi e vederli ostili al proprio stile di vita. Il terzo è quello della partecipazione: la riattivazione delle persone è fondamentale per vincere la solitudine delle città attuali, di chi è da solo di fronte alle proprie difficoltà”.

E conclude: “Questo regolamento d’incanto non risolve i problemi che ho elencato poco fa. Dobbiamo lavorare per farlo conoscere ed evitare di perimetrare la partecipazione, un rischio che si corre sempre in questi casi”.