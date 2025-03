Savona, il benzinaio del porto fuori servizio dopo il pensionamento di Rii: nessuna data ipotetica su quando verrà ripristinato

Savona. A fine febbraio avevamo racconto che I ki Yong, per tutti i savonesi conosciuto come Rii, sarebbe andato in pensione lasciando così, dopo 30 anni, senza un gestore il benzinaio del porto di Savona.

Punto di riferimento per tanti savonesi, ma non solo, si erano “disperati” di questa scelta e avevano chiesto a I Ki Yong di ritardare la pensione. Tante le preoccupazioni dei clienti “adesso come faremo?”, “chi subentrerà al tuo posto?” i messaggi più ricorrenti sui social appena si era sparsa la notizia. Insomma un punto di riferimento sicuramente per la presenza di Rii ma, anche, perché, per chi transitava da Savona verso Albissola, era uno dei due benzinai che si incontravano prima di prendere, ad esempio, l’autostrada.

Dopo “l’abbandono” di Rii il benzinaio ha funzionato ancora qualche giorno tramite il self service ma, ormai, da più di una settimana il distributore non è più in funzione. Tanti si sono recati lì per fare benzina ma, all’arrivo, la brutta sorpresa: cartelli spenti, e pompe di benzina non funzionanti. “Ecco lo avevamo previsto, dopo Rii il vuoto”, “Quando riaprirà?”, “Come mai non si può fare più benzina, per noi era un punto sicuro dove rifornirci”, “Per noi è un disagio non averlo”, i commenti di alcuni clienti dopo aver scoperto della chiusura.

La redazione di IVG ha voluto contattare così il signor Marco Maresca, funzionario assistenza di rete presso Europam S.p.A., che ci ha spiegato quale sia la situazione. Dopo Rii si è avviato il processo per il cambio di gestore e così sono stati portati i documenti alla dogana per avviare il tutto.

Ad oggi, non è possibile fare una previsione sui tempi di riapertura: “Quando la dogana ci rilascerà la nuova documentazione per procedere al cambio di gestione si potrà riattivare il benzinaio”, conclude Maresca.