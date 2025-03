Savona, il 31 marzo inaugura la nuova sede Feneal Uil: sarà presente il segretario generale nazionale Vito Panzarella

Savona. Feneal Uil Liguria, la categoria che per la Uil si occupa della tutela dei lavoratori dell’edilizia, inaugura la nuova sede di Savona lunedì 31 marzo, alle 12.45, in via Tardy e Benech 31R.

Saranno presenti: il segretario generale nazionale Feneal Uil Vito Panzarella e il segretario generale Feneal Uil Liguria Mirko Trapasso.

L’inaugurazione “sarà l’occasione per condividere un importante momento della nostra Federazione con l’opportunità di fare rete per sviluppare le attività e mettere a fattor comune le esigenze del territorio e della azione sindacale di Feneal Uil”.

“Con orgoglio apriamo le porte di questa nuova casa – commenta Mirko Trapasso, segretario generale Feneal Uil Liguria- una casa che vorremmo diventasse un punto di riferimento per i lavoratori dell’edilizia, un luogo in cui chiedere aiuto, ricevere risposte, una casa dove i lavoratori possano confrontarsi con altri lavoratori del territorio. All’interno della nostra sede e nei vicini locali dei servizi della Uil, si potrà ricevere un’assistenza completa relativa alla vita lavorativa degli associati: dall’aspetto contrattuale a quello fiscale, passando attraverso quello contributivo e assistenziale”.

I lavoratori dell’edilizia presenti sul territorio savonese e denunciati presso la Cassa Edile erano 2.950 a gennaio 2024 mentre hanno toccato quota 3.031 a gennaio 2025, un aumento occupazionale che fa ben sperare ma con qualche luce e con qualche ombra. Le imprese attive sul territorio erano 675 a gennaio 2024 e 646 a gennaio 2025. Le ore lavorate a gennaio 2024 sono state 394.418, mentre a gennaio 2025 le ore sono scese a 369.843. La massa salari denunciata a gennaio 2024 era di euro 4.867.837,00, mentre a gennaio 2025 di euro 4.619.350,00.

“I dati che ci vengono forniti da Cassa Edile raccontano una difficoltà a mantenere le ore lavorate e a pagare con regolarità proprio la Cassa Edile, questo nonostante l’aumento del numero di addetti – spiega Antonio Sechi, funzionario responsabile della sede Feneal Uil di Savona – Il dato in calo delle imprese attive rapportato al numero di operai, mette in evidenza la crescita del numero di addetti, dando l’impressione che le imprese in questo 2025 tendano a strutturare il loro organico e a ridurre i subappalti. Qualche intoppo viene registrato sulla massa salari per una difficoltà a mantenere una certa regolarità nei pagamenti soprattutto da parte di aziende che arrivano da territori extra Liguria. Tuttavia, possiamo spezzare una lancia in favore delle imprese del territorio che, invece, sono molto regolari, quasi la totalità delle imprese ha adempiuto infatti gli obblighi retributivi e contributivi”.

La Feneal Uil Savona può affermare che il tessuto produttivo locale è sano e sensibile alle istanze dei lavoratori: “Certo, tutto è migliorabile anche alla luce del naturale progresso e la sfida che ci aspetta come parti sociali e come sindacato – conclude Sechi – Attualmente siamo impegnati ad intercettare le nuove necessità e bisogni del nostro mondo e della nostra filiera produttiva”.