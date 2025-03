Savona, il 27 e 28 marzo open-day al campus universitario: oltre 1.000 studenti delle superiori incontrano le aziende al Career Day

Savona. Nei giorni 27 e 28 marzo dalle 9 alle 13 due giornate di open day al campus universitario di Savona, iniziativa organizzata dall’Università di Genova e dal centro servizi di ateneo territoriale, struttura dell’Università di Genova che ha sede e opera presso il campus.

Durante le due giornate gli studenti degli istituti secondari di secondo grado e le loro famiglie avranno modo di visitare le strutture del campus tramite un percorso guidato e ricevere informazioni dal personale presente presso le numerose postazioni allestite in biblioteca.

In aula docenti, orientatori e studenti tutor presenteranno l’offerta formativa e i servizi dell’ateneo genovese e saranno a disposizione per domande sui corsi di studio.

Nelle due giornate si svolgerà anche il Career Day, con la presenza di alcune aziende, con la possibilità per gli interessati di presentare il proprio curriculum e svolgere un breve colloquio conoscitivo.

Parteciperanno anche quest’anno Carabinieri, Capitaneria di Porto, Esercito Italiano, Guardia di Finanzia, Questura e Vigili del Fuoco, che presenteranno i profili maggiormente richiesti nei loro rispettivi ambiti lavorativi.

Da segnalare il giorno 27 un’importante iniziativa: gli studenti di scienze motorie presenteranno “Creativity&Sport” una breve performance per esprimere la loro passione, l’impegno scientifico e pratico del loro percorso di studi.

Sono attesi oltre 1000 studenti, che avranno l’opportunità di approfondire le attività didattiche e di ricerca presenti nel campus di Savona.

Questo e molto altro ancora per un open day ricco di iniziative, un’occasione imperdibile per conoscere l’ateneo genovese e il suo campus, per orientarsi nella scelta del proprio futuro.

Il programma è consultabile a questo link: https://campus-savona.unige.it/node/1242. L’ingresso è libero ed aperto, senza prenotazione, a quanti vorranno partecipare.