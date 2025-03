Savona e Legino piangono la scomparsa di Angelo Berio: “Una vita nel segno della solidarietà”

Lutto a Savona per la scomparsa di Angelo Berio, storico presidente della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Leginese dal 1967 al 1970 e poi, ininterrottamente, dal 1994 al 2009, oltre che primo presidente – dal 1999 al 2001 – del neonato Circolo Arci Milleluci.

Per decenni Berio è stato un punto di riferimento per il sodalizio leginese e più in generale per l’interno quartiere di Legino, con un impegno concreto e quotidiano a favore della comunità: dalla costituzione del Consiglio di quartiere alla rappresentanza in Consiglio comunale.

“Anni in cui è stato possibile conoscere ed apprezzare le qualità di Angelo e la sua instancabile attività alla guida di un’associazione – oggi ultracentenaria – impegnata nei temi a lui cari: la solidarietà, il mutuo soccorso, la cultura, il volontariato, la partecipazione alla vita democratica, il lavoro di rete all’interno del Terzo settore savonese ed in particolare della rete Arci” affermano le associazioni savonesi.

“Il tutto con un’attenzione costante verso i giovani: “La S.M.S.F. Leginese è un centro di vita democratica, è una casa del popolo. Dobbiamo fare ancora molto perché questo patrimonio di cultura, fratellanza e partecipazione possa trovare tra i giovani, che sono con noi, i continuatori di un’opera da non sciupare.” scriveva Angelo Berio nel 2003 in occasione del 90° di fondazione della Società”.

“I Consigli direttivi della Società Fratellanza Leginese Aps e del Circolo Arci Milleuci Aps si stringono forte alla moglie Pina, alla figlia Stefania ed a tutta la famiglia con le più sentite condoglianze dei soci e delle socie”.

E altri messaggi di cordoglio e commozione sono giunti in queste ore dalla comunità savonese.

I funerali si terranno sabato 8 marzo, alle 16.00, nella chiesa di Legino.