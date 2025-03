Savona. Folla a gremire la chiesa e grande commozione, a Savona, per l’ultimo saluto a Rino Canavese. I funerali dell’ex segretario e presidente di Autorità Portuale sono stati celebrati questa mattina (5 marzo), in Duomo.

Presenti, tra gli altri, numerose autorità, tra cui il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, i sindaci di Savona, Marco Russo, di Vado Ligure, Fabio Gilardi, di Quiliano, Nicola Isetta e di Albissola, Gianluca Nasuti, ma anche due ex primi cittadini del capoluogo di provincia, Ilaria Caprioglio e Carlo Ruggeri.

Inoltre, hanno preso parte alle esequie: una folta delegazione della Capitaneria di porto, personale dell’Autorità Portuale, diversi rappresentanti del mondo portuale e della società civile (imprenditori e industriali in particolare) e sindacalisti.

“Non dite che siete qua perché Rino è morto, dite che siete qua perché la sua vita è stata interessante, – ha dichiarato il parroco don Piero Giacosa nell’omelia – In queste occasioni non possiamo chiedere alla morte delle risposte: ha già fatto quello che doveva fare, ci ha fatto male, non interrogatela perché non avrà risposte. Portate invece nel cuore gli incontri, la vita condivisa con questo nostro fratello: lì troverete le risposte, i ringraziamenti, magari i rimpianti. L’unica cosa che la morte ha voglia di fare è farci del male… e lo ha fatto. Ma non siamo qua ad elogiare la morte, siamo qua a ringraziare Dio per come Rino è stato capace a vivere”.

Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Rino Canavese

“Dobbiamo imparare ad avere uno sguardo grande, lo sguardo del navigante, che sa che dopo l’orizzonte non c’è un burrone bensì una nuova rotta, un nuovo viaggio da fare. Dobbiamo imparare a guardare oltre l’orizzonte, perché chi naviga non ha paura, sa che c’è ancora qualcosa da immaginare e da scoprire. Delle volte ci viene l’ansia del domani, di cosa andremo a scoprire. E allora, senza farlo apposta, iniziamo a rallentare il passo, il nostro agire, e inevitabilmente ci troviamo fermi. Dobbiamo invece avere il coraggio di andare avanti”.

“Cos’è la resurrezione per noi cristiani? È sapere che ciò che per noi era impossibile qualcuno lo ha fatto per noi. Questa è la nostra fede. La morte ci umilia, ci distrugge: non dobbiamo avere paura di dircelo. La fede ci insegna a non avere paura di affrontarla. Posso scegliere di dire che Rino è dietro uno scoglio che io non posso superare, ma so che è davanti a Dio. Questa è la speranza che vogliamo cogliere da questo momento di tristezza, un momento di povertà non solo per la sua famiglia, ma per tutta la nostra città”.

“Solo pochi giorni fa Rino ha scritto un intervento forte in difesa del porto della nostra città (lo trovi QUI): è il testamento che lui ci lascia”, ha concluso il parroco.

Canavese è scomparso all’età di 76 anni: era nel suo studio quando si è accasciato sulla scrivania e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La notizia ha fatto subito il giro della città e sono arrivati centinaia di messaggi di cordoglio e dolore.

Ingegnere ed esperto di logistica, Canavese è stato un deputato del partito della Lega dal 1994 al 1996. È stato il numero uno dell’Autorità portuale di Savona. Dal 1996 al 2013 è stato ai vertici come segretario e poi presidente.

Nel 2021 era stato scelto dai Comuni savonesi per rappresentare il territorio nel nuovo board dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Dopo l’esperienza in Autorità Portuale, Canavese era entrato nel gruppo Gavio, proprietario di terminal portuali.

Al termine delle esequie, parenti e amici di Rino si sono poi ritrovati in banchina, nel porto di Savona, dove le motovedette e i rimorchiatori hanno reso omaggio alla salma, in un toccante momento di raccoglimento.

I RICORDI

Durante le esequie sono state diverse le personalità che, a vario titolo, hanno voluto condividere un ricordo e manifestare così il proprio cordoglio.

A partire da don Angelo Magnano, parroco che lo conosceva da lungo tempo: “I media hanno già parlato tanto di Rino, aggiungerò una cosa che non è stata scritta di lui ossia l’aspetto cristiano, – ha affermato. – Lui e sua moglie sono miei parrocchiani d’adozione a San Paolo, si è sviluppato un rapporto molto bello. Dopo una gioventù nei Salesiani ha riscoperto la fede cristiana da adulto. Ci siamo spesso confrontati su come essere cristiani in una realtà complessa come quella del lavoro in porto, e lui si faceva spesso domande su questo. Mi chiedeva consigli ma io non ne avevo, anzi lo ascoltavo.È stato bello condividere un pezzo di strada insieme, e lo ringrazio per la disponibilità costante che ho trovato in lui, anche nell’aiutare i poveri e i bisognosi. Ha sempre scelto l’attenzione al bene comune, che ha messo al primo posto. La vita di Rino è stata interessante e molto feconda, e quella fecondità si chiama resurrezione”.

Le parole del sindaco di Savona Marco Russo: “Ciao Rino, la città di Savona e l’intero territorio ti salutano. Ti siamo grati per quello che hai fatto. Mi rivolgo direttamente a te. Dovevamo vederci per parlare delle tante cose in corso e invece ci troviamo qui per l’ultimo saluto. Avevi un aspetto che metteva soggezione quasi burbero, ma sapevi aprirti a un sorriso che esprimeva tutta la tua umanità. Eri determinato a prendere decisioni, ma sapevi costruire relazioni ampie. La compattezza del territorio la dobbiamo soprattutto a te, alla tua forza di essere punto di riferimento dei progetti. Tu il porto lo sentivi, lo respiravi, lo vivevi, le banchine erano le tue cellule, le navi il tuo sangue. Tu sei il porto di Savona, la tua storia è la storia del porto. Tu l’hai forgiato, per te il territorio e l’interesse del territorio erano tutto. Per questo mettevi a disposizione tutto te stesso, la tua competenza e concretezza, la tua visione e autorevole personalità, la tua umanità. Guardavi solo la necessità di realizzare i progetti. Raccontavi con entusiasmo le iniziative a cui lavoravi e battevi l’occhio destro, che era sempre un buon segno. Riempivi la stanza della casa, ma anche della città. Ci lasci un vuoto umano e professionale ed una grande eredità e sta a tutti noi, ognuno nel suo ruolo, mettere qualcosa in più per colmare questo vuoto e portare avanti i tuoi sogni. Un porto che porti avanti i progetti che la comunità ha generato, un porto sempre più coeso, sempre più legato al suo territorio. Non sarà facile, ma noi faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità perché lo meriti. Grazie Rino”.

Il pensiero dell’ex sindaco Carlo Ruggeri: “Se mi volto indietro e vedo gli anni passati e il lavoro che ha fatto Rino, che abbiamo fatto insieme… cose che dopo 25 anni sono ancora vive e presenti. Penso a tante riunioni che abbiamo fatto, ai momenti di studio e alle discussioni, e vedo Rino che sorride. Rino è stato senza dubbio il più bravo a capire i bisogni del porto. Una grande competenza, ma soprattutto una grande passione. Tutto ciò che andava fatto bisognava farlo nel migliore dei modi. Era difficile andare d’accordo con Rino? No, perché se parlavi la sua lingua ti capivi subito. E la sua lingua era bianco o nero, niente ambiguità. Poi Rino usava spesso una parola: ‘lo affrontiamo così, semplicemente’. Dal problema lui traeva l’essenziale, e diceva sempre che ‘si può fare’. Quando Savona, più piccola di altri porti, doveva combattere la concorrenza, e si scontrava con i problemi logistici, Rino rispondeva sempre che ‘a Savona si può fare’. La sua prima missione era trovare l’intesa, non dividersi: siamo piccoli, ma grandi nella nostra storia. E Rino lo sapeva. A Savona si può fare. Grazie Rino”.

A seguire, il discorso del commissario di Autorità Portuale: “In questi mesi ho avuto l’occasione di confrontarmi con l’ingegner Canavese e ho potuto apprezzarne la spiccata professionalità e l’attaccamento a questi territori. Caratterialmente determinato, persona trasparente. Mi dispiace che se ne sia andato, avrei desiderato approfondire il rapporto umano. Sono certo che lascia un’eredita importante. I consigli che finora ci ha potuto dare saranno attenzionati e valorizzati perché era una persona esperta, che conosceva a fondo la portualità e aveva una passione smodata per questi territori. Un abbraccio affettuoso alla famiglia: tutta l’Autorità di sistema portuale gli voleva bene e vi saranno tutti molto vicini. Rino sarà ricordato per quello che merita“.

Il ricordo dei colleghi: “Anche in questa occasione ci hai stupito per concretezza e rapidita. Chi, come molti di noi, ha lavorato al tuo fianco è senza parole: ti consideravamo invincibile e immortale. Sei stato il protagonista del nostro porto, sei stato l’artefice del suo sviluppo: il ridisegno del water front di Savona, le crociere, la piattaforma di Vado, gli alti fondali, la logistica ferroviaria. Quando ci proponevi qualcosa sapevamo che era giusto. E oltre agli aspetti tangibili che hai saputo realizzare, è giusto sottolineare quel senso di appartenenza. Tu c’eri sempre per tutti, anche per le istituzioni del territorio con cui hai sempre cucito buone relazioni. Hai continuato a farlo anche cessato il secondo mandato da presidente. Da ultimo, come membro di comitato di gestione, hai continuato a difendere come un leone il nostro scalo. Sentiamo un’eredita pesante, ma vogliamo portare avanti la tua idea di porto“.