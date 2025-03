Savona Downtown Music Festival, il 17 luglio in piazza Sisto concerto di Raf

Savona. Giovedì 17 luglio, in occasione del Savona Downtown Music Festival, in Piazza Sisto IV nella città della Torretta canterà Raf.

Il noto cantautore italiano ha pubblicato una storia sulla sua pagina Facebook con tutti gli appuntamenti dell’estate 2025 e tra questi c’è anche la tappa nella Città della Torretta. “Self Control 40th Anniversary”, così si chiama il tour estivo, celebra il quarantesimo anniversario di una delle sue canzoni più famose e anche della sua carriera.

Questa la dichiarazione del cantautore riportata su TicketOne: “Questo tour sarà un viaggio tra emozioni e musica, un antidoto alla pesantezza di questi tempi. Un’occasione per ritrovarci, cantare e lasciarci trasportare dall’energia di un’estate che sa di libertà. Perché, mai come ora, abbiamo bisogno di momenti che ci facciano sognare e dimenticare, anche solo per una notte, le inquietudini del mondo”.

Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli, ha iniziato la sua carriera 40 anni fa: ha pubblicato 14 album e venduto 20 milioni di dischi.

Non sono ancora noti i protagonisti delle altre tre serate. Lo scorso anno avevano animato i giovedì di luglio Neri Marcoré, Eugenio in via di Gioia, Fabrizio Moro e Danila Satragno.