Savona, domani la manifestazione “Una piazza per l’Europa”: appuntamento alle ore 17:00 presso Piazza Mameli

Savona. Savona scende in piazza per l’Europa. Sabato 15 marzo alle ore 17:00, presso Piazza Mameli, si terrà la manifestazione “Una Piazza per l’Europa”, un’iniziativa nata in risposta all’appello lanciato dal giornalista Michele Serra che coinvolgerà svariate città italiane.

L’obiettivo è chiaro: ribadire il valore di un’Europa unita, libera e indipendente, in un momento storico in cui il progetto europeo viene messo in discussione da venti di nazionalismo e divisione. Alla manifestazione che si terrà in Piazza Mameli aderirà anche Savona 20×30, un gruppo di giovani (da poco costituitisi in associazione) impegnati nel dibattito politico e sociale i quali si riconoscono nella generazione Erasmus, cresciuta senza confini con la possibilità di sentirsi a casa in ogni angolo degli Stati membri dell’UE.

“Abbiamo aperto le porte all’Europa senza preoccuparci delle frontiere. Abbiamo studiato, lavorato, vissuto esperienze che ci hanno resi cittadini europei prima ancora che italiani. Non possiamo permettere che questa visione venga smantellata”, spiegano gli organizzatori.

La manifestazione vuole essere un momento di incontro per chi crede in un’Europa forte, democratica e solidale, capace di affrontare le sfide globali con unità e determinazione. “In un periodo di incertezze politiche ed economiche, dobbiamo difendere il sogno europeo: un sogno di pace, cooperazione e libertà”.

L’invito è aperto a tutti i cittadini, le associazioni e le realtà politiche che condividono questo messaggio. L’Europa è la nostra casa comune: il 15 marzo, Savona lo ribadirà in maniera chiara e decisa.