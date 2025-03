Savona cinque stelle col Q&V. Cola: “Innesto di Raja dimostra che la società vuole vincere”

Vince 5 a 0 il Savona sul campo del Quiliano&Valleggia. Una prova convincente quella dei ragazzi di Emanuele Cola, in cui spicca il goal “olimpico” direttamente da calcio d’angolo di Damonte e l’esordio del nuovo innesto Gabriele Raja. Un Savona condannato a non sbagliare, visto che anche Masone (decimo successo di fila) e Campese hanno vinto e sono rimaste rispettivamente a -1 e -3.

“Abbiamo giocato un’ottima partita – commenta l’allenatore -. Abbiamo rischiato due volte nel primo tempo ma ci sta per come giochiamo noi. I ragazzi stanno lavorando bene. Siamo pochi ma per fortuna la società è intervenuta regalandomi Raja. Lo abbiamo messo subito in campo, un giocatore di estrema qualità che ci darà subito una mano. Ci stiamo allenando in 14/15 ma in settimana qualcuno dovrebbe rientrare”.

“Dobbiamo vincerle tutte, così facendo vinceremo il campionato – prosegue -. Siamo consapevoli della nostra forza. Le altre non mollano, lo dico sempre ma è vero. La società col mercato ha dimostrato di voler vincere il campionato. Abbiamo perso quattro centrocampisti e il direttore ha lavorato sul listone negli svincolati pescando Raja. Aveva giocato già con Monteforte quindi è un giocatore che sapeva già come muoversi nel nostro contesto. Speriamo che abbia voglia di rivalsa anche lui dopo due anni fermo”.

“Noi non siamo mai in trasferta – conclude -. Quando giochiamo a Savona sono anche più del solito. Nessuno, neanche nella categorie sopra, ha tanto pubblico così”.