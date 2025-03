Savona Calcio contro il Comune: “Sei mesi di silenzio. Vogliamo solo una casa, ora che non si torni indietro”

Savona. È avvenuto l’incontro tra il presidente della regione Marco Bucci e il Savona Calcio presso lo stadio Valerio Bacigalupo. Presenti all’incontro il sindaco Marco Russo e l’assessore allo sport Francesco Rossello e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza. Un breve summit tra istituzioni e il club biancoblù per confrontarsi sulla situazione dell’impianto leginese.

Dopo le dichiarazioni di Bucci e Russo, hanno parlato Alain Milani e Adamo Agostino in rappresentanza del Savona Calcio. La situazione stadio è da tempo che sta scaldando particolarmente l’ambiente biancoblù, che considera il “Baci” la propria casa. E davanti ai microfoni, il presidente e il socio biancoblù non nascondono queste sensazioni.

“Noi abbiamo detto quello che dovevamo dire, speriamo che il Comune questa volta ci venga incontro e faccia quello che deve fare – esordisce il numero uno biancoblù -. Visto che sono passati 6 mesi di silenzio, a inizio anno noi ci siamo proposti come società per fare il manto erboso e spendere 450mila euro. Loro hanno fatto promesse, sono 6 mesi che non si sente nessuno e ci siamo dovuti rivolgere alla Regione. Ora preghiamo, non sappiamo più cosa fare“.

Prosegue Agostino: “Loro parlano di contatti continui ma non è vero, ovvio che se investiamo dei soldi per il sintetico vogliamo il campo nostro. Penso che questo campo non può avere futuro senza il Savona. Siamo gli unici che portano gente, che hanno un seguito, che hanno i tifosi. Abbiamo dei progetti: vogliamo far ricrescere il settore giovanile. Vogliamo solo una casa, non vogliamo soldi. Come è giusto che sia per una squadra che ha 117 anni di storia, serve rispetto per questa maglia. Ci stiamo muovendo su altre strutture per vedere se ci ospitano per gli allenamenti e le partite, cercheremo di portarle avanti finché questo stadio non tornerà al Savona, ma non si può tornare fino a che le gradinate non saranno sistemate. Noi gli accordi li facciamo con il Comune non con il gestore, perché è il Comune che mi dà gli anni di gestione“.

“Questo è un bene pubblico. Per il sintetico ci vogliono 450mila euro e ci vogliono 2-3 mesi – spiega Milani -. Abbiamo anche parlato con Ivaldi, che oltretutto ci avrebbe dato una mano per chiedere il credito sportivo. Più di questo noi soci del Savona non possiamo fare, serve rispetto per i nostri tifosi. In Prima Categoria a Pegli c’erano 300 persone, sembrava di essere in casa”.

Per entrambi la visita di oggi può sbloccare la situazione: “Ora non si possono più fare passi indietro, ci hanno messo la faccia tutti. Noi l’abbiamo invitato non per creare un problema, ma per farci conoscere come società. C’è poco da parlare, serve un progetto del Comune. Deve pensarci da domani, altrimenti tra 6 mesi siamo di nuovo qui a parlare delle stesse cose. Se vogliamo crescere anche come città, se vogliamo portare un cantante chi viene? Siamo l’unico capoluogo di regione senza lo stadio. 4-500 bambini devono andare nel palazzetto di Quiliano, non abbiamo un campo, non abbiamolo stadio. Facciamo bello solo il centro città perché arrivano le navi. Questo è da sistemare perché fa parte del bene comune della città“.

Il confronto tra Bucci e la società biancoblù