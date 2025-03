Savona, associazioni animaliste: “Il Comune protegga i rifiuti per evitare l’arrivo dei cinghiali e conseguenti abbattimenti”

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e il Partito Animalista Italiano (PAI) si augurano che il Comune di Savona abbia già previsto adeguate precauzioni per proteggere i rifiuti esposti in strada con il nuovo sistema di raccolta porta-a-porta, al fine di evitare l’arrivo dei cinghiali attratti dall’odore del cibo.

La mancata adozione di misure efficaci comporterebbe due gravi conseguenze: da un lato, lo spargimento incontrollato dei rifiuti con evidenti problemi igienico-sanitari; dall’altro, il rischio concreto che, per arginare il fenomeno, il Comune possa ricorrere alla cattura e all’abbattimento dei cinghiali, come già avvenuto sia a Savona che in altri comuni limitrofi.

OSA e PAI ricordano che la responsabilità di eventuali incursioni degli animali selvatici in città non è dei cinghiali stessi, che seguono il loro istinto alimentare, ma di chi gestisce il sistema di raccolta dei rifiuti. Per questo motivo, invitiamo preventivamente l’amministrazione comunale di Savona ad adottare tutte le necessarie contromisure per prevenire situazioni spiacevoli, evitando di addossare la colpa agli animali e assumendosi invece le proprie responsabilità nella gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

OSA e PAI continueranno a monitorare la situazione affinché vengano rispettati sia l’ambiente che la fauna selvatica, nel rispetto della convivenza tra uomo e natura.