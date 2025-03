Savona, approvato il rendiconto. Russo e Auxilia: “Bilancio sano e ottimi risultati di gestione”

Savona. La giunta ha approvato il rendiconto di bilancio dell’esercizio finanziario 2024 con ottimi indicatori di salute finanziaria (fondo cassa al 31 dicembre a 30 milioni e 367mila euro, + 50% in più del saldo 2023) e che registra un continuo incremento delle entrate correnti (73,8 milioni nel 2024 rispetto a 67,7 milioni del 2023), mentre la spesa corrente (al netto degli investimenti) si attesta a 66,2 milioni (62,5 milioni nel 2023). Da segnalare anche la riduzione del contenzioso.

A fronte di un risultato di amministrazione incrementato di 3 milioni e 162mila euro (nel 2024: 26,6 milioni; nel 2023: 23,47) risulta un avanzo libero di 8 milioni e 683mila euro (lo scorso anno era stato di 3 milioni e 212 mila euro), altro indicatore di salute di bilancio.

L’avanzo è dovuto, oltre al citato incremento del risultato di amministrazione (legato anche a un’azione più incisiva nella lotta all’evasione) che ha determinato un aumento delle entrate, alla liberazione di fondi vincolati per 1 milione 720mila euro e a economie di spesa legate alla cancellazione di residui passivi, nonché alla liberazione di fondi vincolati destinati agli investimenti all’esito della realizzazione degli stessi nel corso del 2024.

“E’ un risultato molto buono – dice il sindaco Marco Russo con l’Assessore al Bilancio Silvio Auxilia – il bilancio è solido che premia l’attività posta in essere in questi anni. Possiamo affermare che la gestione economico-finanziaria del Comune di Savona è più che positiva. Chiuso il rendiconto la giunta è al lavoro per mettere a punto la manovra per destinare l’avanzo alle esigenze prioritarie della città”

Il documento ora andrà ai revisori, successivamente all’esame della Commissione competente e poi del Consiglio Comunale.