Savona, approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di corso Italia: lavori per 900mila euro

Savona. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di corso Italia, nel tratto tra via Paleocapa e via dei Vegerio.

L’importo complessivo dei lavori è di 900mila euro.

Tra i principali interventi nuova pavimentazione, nuove sedute, aiuole e nuova illuminazione pubblica. Nei mesi scorsi sono state effettuate indagini georadar che hanno individuato la presenza o meno di pavimentazioni storiche (basoli) sotto il manto di asfalto oggi presente.

“Gli interventi – si legge nella delibera – consistono nella ripavimentazione con la completa regimentazione delle acque superficiali, la rimozione del manto di asfalto e la sostituzione con una pavimentazione in pietra naturale di spessore idoneo al fine di garantire comunque la carrabilità, la realizzazione di complanarità tra la parte centrale della strada e i marciapiedi esistenti, al fine di assicurare e l’accessibilità anche con persone con ridotta capacità motoria o deficit sensoriali, nuova illuminazione a led più efficiente energicamente, installazione di arredi“.