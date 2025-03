Savona al rush finale. Fancellu (capitano) e Piu (tripletta): “In campo si vede quando c’è un bel gruppo”

Tutto liscio per il Savona contro la Vecchiaudace Campomorone. Una vittoria per 5 a 0 maturata in appena mezzora, quando i biancoblù hanno calato il poker. Sugli scudi Nicolò Piu, autore di una tripletta. Le altre due reti sono state di Fabio Fancellu e Fabio Rignanese.

“Siamo stati cattivi dal primo minuto al novantesimo – esordisce Fancellu -. Siamo stati bravi e fortunati a segnare subito. Abbiamo giocato e corso bene. Davvero una buona partita“.

Ancora sei partite, di cui tre scontri diretti (contro Masone, Campese e Olimpic): “Per questo rush finale dobbiamo continuare ad allenarci al massimo facendo sacrifici. Sappiamo che ci giocheremo tutto a fine”.

Piu sottolinea la coesione della squadra: “Parte tutto dal gruppo: in campo si vede quando si sta bene dentro allo spogliatoio. C’è un bel gruppo. Il pallone a casa? Dovrebbe arrivare”.

Domenica il Savona sarà impegnato al Pertini di Multedo (Genova) contro il Pegli Lido.