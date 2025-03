Savona, al liceo Della Rovere il commovente incontro con il papà di Janira D’Amato

Savona. Lunedì 10 marzo gli studenti del liceo Della Rovere hanno incontrato il papà di Janira D’Amato, la ragazza di 20 anni uccisa nel 2017 dal fidanzato.

All’incontro hanno partecipato anche la dottoressa Angela Cascio all’epoca dirigente dell’Istituto Migliorini di Finale Ligure presso il quale si era diplomata Janira, e la dottoressa Maura Montalbetti, quale psicologa che da anni si occupa del fenomeno della violenza sulle donne.

Dopo i ringraziamenti e saluti della dirigente scolastica, Monica Carretto, ha preso la parola la dirigente Angela Cascio che ha tracciato il profilo di Janira quale studentessa vivace e solare e ha illustrato le iniziative che da allora sono state avviate per commemorare la ragazza, in particolare la borsa di studio a lei intitolata che ogni anno viene devoluta a favore di studenti in condizioni economiche disagiate.

L’intervento del padre di Janira è stato particolarmente toccante: di fronte ad un uditorio visibilmente commosso ha parlato di sua figlia, del suo carattere, dei suoi sogni e dei suoi progetti nonché della relazione con il suo fidanzato. E proprio sulla relazione si è soffermato evidenziando alcuni segnali di allarme che potevano già essere letti come prodromi di quel triste epilogo. Fatti e atteggiamenti che Janira, , forse per pudore o forse per timore, non aveva mai confidato ai suoi genitori ma che emersero dal racconto dei testimoni ascoltati durante le fasi processuali.

Sui campanelli di allarme si è soffermata la dottoressa Montalbetti che avvalendosi del video con Paola Cortellesi e Claudio Santamaria ha evidenziato quelli che possono essere considerati i tratti distintivi del narcisista violento e, più in generale, gli aspetti che contraddistinguono una “relazione tossica”, invitando studenti e studentesse a chiedere aiuto qualora riconoscano in sé o nei loro rapporti, segnali che possano ricondurre a tali fattispecie di rapporti ossessivi e possessivi.

Il padre di Janira ha chiuso l’incontro auspicando che queste occasioni di confronto e di informazione possano aiutare chi sta vivendo una relazione insana dando loro la forza di allontanarsi da un rapporto soggiogante e pericoloso. Perché se ciò servisse a salvare, a restituire dignità, anche solo a una persona, la morte di Janira non sarà stata vana.