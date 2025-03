Savona a +4, capitan Garbini: “Giornata fantastica, con prestazioni del genere sembra tutto facile”

Savona. Il terzo 5-0 consecutivo del Savona, stavolta inflitto al Pegli Lido, si sposa alla vittoria del Campese sul Masone, permettendo ai biancoblù di allungare in vetta al campionato. Ora il vantaggio degli Striscioni sul Masone è di quattro punti, in attesa dello scontro diretto di sabato 6 Aprile. Dopo la “manita” di domenica, il capitano Pablo Garbini ha commentato la sfida e il momento di un Savona sempre più in fiducia.

“Oggi è stata una giornata fantastica – afferma il classe 1983 -. La Campese ha fermato il Masone e noi abbiamo fatto il nostro. Ma non dobbiamo guardare gli altri, dipende tutto da noi. Allunghiamo a +4, ma il campionato non è finito: non bisogna mollare”. Il capitano prosegue lodando la prova caratteriale della squadra: “Le partite sono tutte facili quando fai una prestazione del genere, ma all’inizio nulla è scontato. Sapevo che il derby tra Campese e Masone era una partita difficile e che avremmo allungato, ma noi non dovevamo sbagliare atteggiamento”.

Nel prossimo futuro, il Savona dovrà affrontare prima la Virtus Bolzanetese e poi, come anticipato, il Masone. Mancano cinque gare alla fine di un campionato che sorride, per il momento, alla compagine allenata da Emanuele Cola. “Domenica prossima – conclude Garbini – dobbiamo fare noi la partita, entrare in campo a mille e giocarla come un’altra finale. Dopo lo scontro diretto con il Masone non bisognerà comunque mollare. L’importante è che dipenda sempre da noi, se le vinciamo tutte vinceremo il campionato”.