Sarà Daniele Galliano il sindaco referente dell’area interna Bormida Ligure

Cairo Montenotte. Sarà Daniele Galliano il sindaco referente dell’area interna della Bormida Ligure.

L’accordo sul primo cittadino di Bormida è stato raggiunto al termine dell’incontro, tenutosi presso la sede del Comune di Cairo Montenotte, alla presenza del consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana, del direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai e degli altri sindaci dell’area interna.

Con l’occasione è stata approvata la strategia d’area, propedeutica alla sottoscrizione del protocollo ITI (Investimento Territoriale Integrato), il documento giuridico con cui sarà possibile far ricadere sugli oltre trentasettemila abitanti dei diciannove comuni dell’area interna (Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale) le opportunità previste dai bandi regionali, a valere sulle risorse comunitarie del PR FESR 2021-2027, del PR FSE 2021-2027 e del CSR Liguria 2023-2027.

“Era il 25 Ottobre 2021 quando il Consiglio Regionale approvava l’ordine del giorno a mia prima firma che impegnava la Giunta a mettere in atto ‘tutte le azioni necessarie, con tutti gli strumenti a disposizione, per verificare e, in ottemperanza alle norme, attuare, da parte di tutti gli organi competenti, un percorso di progettazione condivisa che conduca all’identificazione della Val Bormida come nuova area interna del territorio ligure, per l’attuazione degli obiettivi definiti nelle strategie d’area’”, il commento del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Oggi sono particolarmente orgoglioso di aver promosso quell’iniziativa in Consiglio regionale e di aver contribuito a portare avanti questo percorso. La nomina di Daniele Galliano quale sindaco referente della Valle mi dà ancora più soddisfazione. Quest’area è parte importante del nostro entroterra e la ‘Strategia Aree Interne’ può sostenerne in maniera significativa lo sviluppo e le progettualità innovative”.

“La Strategia Nazionale per le Aree Interne rappresenta infatti un’opportunità concreta per creare nuove possibilità di occupazione e per assicurare agli abitanti l’accessibilità ai servizi essenziali, nonché sostenere la gestione del territorio. Un ringraziamento particolare al collega Alessio Piana che, sia nella scorsa sia in questa legislatura, è stato determinante per il raggiungimento di questo risultato”, ha concluso Vaccarezza.