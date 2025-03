Santa Corona, torna alla normalità il padiglione Negri: attivi i reparti di degenza

Pietra ligure. Torna alla normalità la situazione al padiglione Negri dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: il funzionamento del montalettighe, oggetto del guasto verificatosi lo scorso 13 febbraio e che aveva costretto al trasferimento dei pazienti ricoverati, è stato ripristinato nella mattina di lunedì 17 marzo.

“A seguito della riparazione dell’impianto, è stata ripristinata anche la piena funzionalità del reparto di degenza del primo piano del padiglione Negri, dotato di 27 letti di degenza destinati a pazienti di area internistica, gastroenterologica e pneumologica” affermano dalla Asl 2 Savonese.

“A partire dal pomeriggio odierno, presso il terzo piano del padiglione 17, sarà attiva la struttura di degenza destinata a pazienti di area internistica, che gradualmente arriverà ad ospitare 26 ricoverati” aggiunge ancora Asl 2: questo, nel contesto di riassetto all’ospedale pietrese con il trasferimento di tutti i degenti dal Negri al medesimo padiglione 17 una volta che saranno ultimati i lavori in atto di adeguamento strutturale.

“Contestualmente, saranno progressivamente disattivati i posti letti aggiuntivi attivati in emergenza presso l’ospedale San Paolo di Savona e il Santa Maria della Misericordia di Albenga per compensare la carenza in area medica che si era determinata a seguito del problema tecnico” conclude l’azienda sanitaria savonese.