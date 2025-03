Santa Corona, Casella (AVS): “La chiusura del corso di Fisioterapia danneggia la sanità pubblica”

Pietra Ligure. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, ha presentato un’interrogazione alla giunta Bucci per chiedere di bloccare la chiusura del corso di laurea in Fisioterapia nelle sedi di Pietra Ligure e La Spezia.

“Purtroppo è stata decisa la soppressione delle sedi di Pietra Ligure e La Spezia da parte del Dinogmi, il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili. Una scelta presa per ridurre le spese, con la conseguente concentrazione dell’offerta formativa solo su Genova e Chiavari, che però rischia di avere pesanti conseguenze sul livello del servizio sanitario”, denuncia Jan Casella.

“Questo taglio comporterebbe la perdita di un polo d’eccellenza e un forte disagio per tutti gli studenti, che sarebbero costretti a spostarsi verso altre sedi. La centralizzazione dei corsi di laurea renderebbe difficoltoso un successivo passaggio verso le altre province della Liguria. È essenziale che i corsi di laurea in professioni sanitarie siano distribuiti in modo capillare, in modo da mantenere una corretta distribuzione degli specialisti su tutto il territorio ligure”, sottolinea il consigliere regionale di AVS.

“Già nell’anno accademico 2022-2023, era stata paventata la chiusura dei poli di Spezia e Pietra Ligure, poi fortunatamente scongiurata. All’epoca, l’allora assessore alla sanità aveva dichiarato l’intenzione di impedirne la chiusura. Nella nostra interrogazione, chiediamo alla giunta Bucci se la Regione sia stata informata dall’Università di Genova del progetto di sopprimere i corsi di laurea in Fisioterapia di Pietra Ligure e La Spezia. In ogni caso, ci auguriamo che si faccia il possibile per evitare questo scenario”, auspica Jan Casella.