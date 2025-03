Sanità, sanzioni per chi non si presenta a una visita? M5s: “Ennesimo schiaffo ai cittadini”

Liguria. “Lo abbiamo detto più volte e l’ultima appena una settimana fa: non si possono colpevolizzare i cittadini per l’inefficienza di un sistema sanitario regionale e non è accettabile sparare a zero sui medici di famiglia costretti a fare le gincane per dare ai loro pazienti risposte efficaci”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

“Irricevibile poi l’idea di colpevolizzare i mutualisti: prescrivere visite specialistiche rientra nelle loro competenze e certamente non in quelle di un presidente arrogante”.

“La vision di Bucci è un incubo. L’ultima sua folle idea è sanzionare i cittadini che non si presentano a una visita, includendo nel novero persino gli esenti. È l’ennesimo schiaffo alle categorie fragili e Bucci si dovrebbe vergognare!”.

“E poi comunque c’è il rovescio della medaglia: la gestione amministrativa per il recupero del ticket rischia in molti casi di superare il risarcimento al SSR. Possiamo dire che è una vision fallimentare che si basa ancora una volta sulle multe? Abbiamo visto con i clochard quale fine ingloriosa ha avuto questa linea per il bilancio pubblico” conclude Giordano.