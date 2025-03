Sanità, Natale e Sanna (PD) annunciano nuova battaglia: “Via Alisa e risorse per i servizi territoriali”

Liguria. Una diversa pianificazione e programmazione sanitaria possibile, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, per le Asl così come per i centri territoriali di assistenza e cura. E’ quanto emerso nel dibattito del PD in sala Gallesio a Finale Ligure, alla presenza di Marina Sereni, responsabile nazionale Salute del PD, del vice presidente del Consiglio regionale e consigliere Roberto Arboscello, del consigliere e segretario ligure PD Davide Natale e del capogruppo Dem in Consiglio regionale Armando Sanna.

Tra le prime azioni quella di una nuova battaglia contro Alisa, giudicata un “carrozzone inutile e costoso che grava sul sistema sanitario ligure”: per questo il gruppo PD sta preparando una iniziativa in Consiglio regionale: “Chiederemo l’abolizione di Alisa, una agenzia che toglie risorse alla rete dei servizi, in particolare per la non autosufficienza e per le persone anziane. Basta con i soldi mal spesi, che spiegano anche le ombre sul buco di bilancio della sanità regionale” hanno detto i due consiglieri.

“E’ chiaro che una gestione errata si ripercuote a catena, come sulle stesse liste di attesa, sulle fughe e sul deficit di risposte alle comunità liguri e savonesi. E se si continua a prendere come riferimento il modello lombardo le cose andranno sempre peggio… Più sanità privata e più cittadini che rinunciano alle cure” hanno aggiunto Natale e Sanna nei loro interventi.

“Inoltre, assistiamo a fondi del Pnrr non utilizzati per le nuove apparecchiature e attrezzature sanitarie, un aspetto che stiamo approfondendo, anche perché, abbiamo scoperto che ad oggi non c’è nessun bando per nuove assunzioni nelle Asl liguri che riguarda personale tecnico-sanitario, nonostante le promesse e le belle parole del presidente Bucci: questa è la realtà” hanno concluso il segretario e capogruppo del PD in Regione.

E in relazione a un intervento da parte del pubblico presente in sala, il gruppo PD ha annunciato anche una indagine conoscitiva sulla situazione delle Rsa – residenze sanitarie assistenziali.

Sul tema risorse, così come sulla carenza di medici di base e di famiglia, è intervenuta poi Marina Sereni: “Gli stanziamenti alla sanità pubblica nelle percentuali di Pil si riducono, quindi è chiara la difficoltà di rendere appetibile la sanità pubblica anche per gli stessi professionisti. Ricordo, però, che più che di medici, siamo carenti come infermieri e infermieri specializzati” ha sottolineato.

“Per quanto riguarda la politica nazionale come PD abbiamo condotto una battaglia proprio per rivedere i fondi assegnati: per farlo serve agire sulla fiscalità o magari su una tassa di scopo legata a certi prodotti nocivi per la salute e che quindi incidono sul complessivo sistema sanitario”.

“Come PD abbiamo in mente un altro indirizzo politico rispetto alla destra su come intervenire concretamente: maggiori risorse e utilizzate al meglio, una rivisitazione necessaria proprio per sostenere la sanità pubblica delle Regioni e i servizi delle singole Asl sui territori” ha concluso Marina Sereni.