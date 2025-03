Sanità, minoranze in Regione: “Il centrodestra ammette (solo in parte) il fallimento di Alisa, vedremo se seguiranno i fatti”

Liguria. Nel corso della discussione sul disegno di legge n. 58 – “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2025, disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)”, il consigliere Gianni Pastorino, capogruppo della lista Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, ha presentato – a nome di tutte le forze di opposizione (Lista Orlando, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle) – un emendamento al disegno di legge n. 58 per avviare la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, a partire dalla soppressione di Alisa.

Nel provvedimento discusso oggi, un vero e proprio “omnibus” di adeguamento alla legge nazionale di bilancio, l’opposizione ha deciso di rilanciare una proposta di riforma della sanità ligure.

“Durante il mio intervento in aula – ha dichiarato Pastorino – ho ribadito che l’abolizione di Alisa non è solo un atto simbolico, ma un primo passo concreto per restituire efficienza, trasparenza e responsabilità alla sanità ligure. Questa struttura ha fallito la propria missione: ha generato confusione, rallentato i processi decisionali e indebolito il legame tra programmazione sanitaria e bisogni reali dei territori”.

E il consigliere aggiunge: “L’emendamento, condiviso e sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, prevede una ricognizione dettagliata delle attività, del personale, dei beni mobili e immobili, dei contratti e dei contenziosi attualmente in capo ad Alisa, con trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie alla Regione. Il Direttore generale cesserà dalla carica il 31 maggio 2025 e, entro due mesi, la Giunta dovrà presentare un nuovo piano di riorganizzazione del sistema”.

“Ho ricordato che oggi le nostre strutture sanitarie reggono solo grazie alla dedizione degli operatori ma questo non basta. La razionalizzazione non può essere un sinonimo di tagli: va fatta con una visione, con criteri di equità e giustizia sociale, non con logiche ragionieristiche. Se davvero vogliamo salvare e rilanciare il nostro sistema sanitario pubblico, dobbiamo ripartire da un nuovo modello, e il primo passo è eliminare ciò che non ha funzionato: Alisa”.

“Per la prima volta dai banchi del centrodestra è arrivata un’ammissione esplicita: Alisa ha delle inefficienze. Lo ha detto in aula l’assessore Nicolò. Un fatto politico non secondario, che apre uno spazio di confronto. Per questo, in aula, ho deciso di ritirare l’emendamento e di rimandare la discussione a un momento più strutturato, attraverso la mozione che ho già depositato e che è stata sottoscritta da tutti i colleghi e le colleghe dell’opposizione”.

“Vedremo se alle parole seguiranno i fatti” conclude Pastorino.